Fast an der Grenze

Politik BY Bayern

07.05.2017

5

0 07.05.2017

München. Mit 96 Prozent Belegung liegen Bayerns Haftplätze fast an der Kapazitätsgrenze. Rund 12 000 Personen sind derzeit nach Angaben des bayerischen Justizministeriums inhaftiert. Platzprobleme gebe es in den Gefängnissen zwar nicht, sagte ein Sprecher. Dennoch sehe sich das Ministerium mit "wachsenden Anforderungen" konfrontiert. Der Anteil ausländischer Gefangener nimmt zu. Seit 2013 seien deswegen von 440 neu geschaffenen Stellen 260 "speziell zur Bewältigung der Flüchtlingskrise geschaffen" worden, sagte der Sprecher. Inzwischen gebe es verpflichtende Deutschkurse für Häftlinge. Um die Kommunikation zu verbessern, plant das Ministerium zudem ein Videodolmetschsystem. Ferner investierte der Freistaat in seelsorgerische Angebote für muslimische Gefangene.

Seit 1992 seien mehr als 3000 neue Haftplätze entstanden, so der Sprecher. Auch drei Neubauten sind geplant. In Passau wird es eine neue kombinierte Einrichtung aus Straf- und Abschiebehaft geben. Neben den dort geplanten 450 Haftplätzen werden etwa 640 weitere in Bamberg und Marktredwitz eingerichtet.