01.02.2017

01.02.2017

Grünes Licht gab der Gemeinderat für die Umwandlung von einem kommunalen Arbeitskreis Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Frankenpfalz im Fichtelgebirge in einen Verein. Damit wird aus dem gemeindlichen Zusammenschluss eine eigenständige Rechtsperson.

Bauanträge Nach dem Genehmigungsfreistellungsverfahren gab es zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Leipziger Straße durch Alexander Bär und Jessica Oehmichen keine Einwände. Wie Bürgermeister Manfred Porsch erläuterte, handelt sich um eine sogenannte Toskana-Bauweise. Die Ludwig Nickl GbR in Plössen darf den bestehenden Milchviehstall um einen Lauf- sowie einen Trockensteher- und einen Jungviehstall erweitern.



Zwar ist die Feststellung der Jahresrechnungen von 2002 bis 2013 bereits erfolgt, nachholen mussten die Räte jedoch noch die Entlastung, was einstimmig erfolgte.



Auf Anregung von Gemeinderat Hans Schmid (FWG) entschied sich das Gremium zu einer Schweigeminute für die Toten, Angehörigen und Hinterbliebenen der terroristischen Anschläge von München, Ansbach sowie Würzburg. (br)

Speichersdorf. Als Beitrag zahlen die Mitgliedskommunen Speichersdorf, Weidenberg, Seybothenreuth, Emtmannsberg und Kirchenpingarten 1,90 Euro je Einwohner und Jahr. Für Speichersdorf bedeutet dies rund 12 000 Euro jährlich. Für projektbezogene Maßnahmen ist zudem eine zusätzliche Umlage vorgesehen.ILE-Entwicklungsmanager Tobias Hofmann erläuterte die Vorteile der Vereinsgründung, da es so "mit der ILE in Zukunft nicht mehr weitergehen" könne. Ein eigenständiger Verein vereinfache die Abläufe in den bürokratischen Strukturen. So könne dieser staatliche Fördermittel bis zu 75 Prozent selbstständig für Vorhaben und Projekte beantragen.Laut dem Diplom-Geographen sind derzeit noch 23 von 44 Projekten relevant, und es gebe noch weitere Ideen. Vorrangiges Ziel als Verein sei es, die Frankenpfalz im Fichtelgebirge als familienfreundliche Region darzustellen. So wurden zwischenzeitlich Roll-Ups, Flyer und Slideshow erstellt, um die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren. Diese Werbemittel seien auf jede der fünf Gemeinden zugeschnitten. Enger verknüpft werden soll auch die Netzwerkarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE)Die ILE Frankenpfalz habe sich bei der Landesgartenschau in Bayreuth präsentiert und Projekte zum Hochwasserschutz umgesetzt. Aktuell stehe das Kernwegenetz auf der Agenda. Hier seien bisher 120 Kilometer, davon 35 Kilometer innerhalb der Gemeinde Speichersdorf, in einem Konzept erfasst, das mit Unterstützung der BBV-Landsiedlung Würzburg entsteht.Der Verein ILE Frankenpfalz werde den Gemeinden jährlich eine Bilanz sowie einen Sachstandsbericht vorlegen, erläuterte der Entwicklungsmanager. Dieser werde das vorhandene Vermögen in Höhe von rund 17 000 Euro übertragen. Als möglichen Zeitpunkt einer Gründung nannte Hofmann das erste Quartal 2017.Bürgermeister Manfred Porsch führte die Nutzung des Bahnhofsgeländes als ein mögliches Projekt. Hofmann bejahte die Frage von Franc Dierl (CSU), ob die jeweiligen Kommunen über die Umsetzung von Maßnahmen selbst entscheiden. Christian Porsch (UBV) bezeichnete die Vereinsgründung als unerlässlich. Rudolf Kirchberger (UBV) interessierte der Zeitraum einer Förderung durch das ALE. Dieser sei auf sieben Jahre befristet.Einstimmig befürwortete das Gremium sowohl die Vereinsgründung als auch die Vereins- und Beitragssatzung. Speichersdorf ist somit nach Weidenberg und Emtmannsberg die dritte Gemeinde, die sich für diesen Schritt entschieden hat.