Politik BY Bayern

15.02.2017

8

0 15.02.2017

Der Mittwoch beginnt für Katharina Schulze so normal wie schon viele zuvor im Landtag. Schon kurz nach 9 Uhr sitzt sie mit einer dicken Aktenmappe im Innenausschuss, wo sie die Grünen seit 2013 vertritt.

München. Sie blättert Unterlagen durch, macht sich Notizen für die anstehenden Debatten, dazwischen immer wieder der Griff zum Handy oder zum Tablet. Schulze kann Multitasking und immer irgendwie online. Und sie ist froh, dass sie an diesem Morgen Ablenkung durch Arbeit hat. Schließlich soll es ihr Tag werden.Sechs Stunden später tritt Katharina Schulze erleichtert und - wie meistens - strahlend lächelnd vor die wartenden Medienvertreter. Gerade ist sie zur neuen Fraktionschefin der Grünen gewählt worden, mit 15 von 18 Stimmen. Mit 31 Jahren ist sie die Jüngste, die es auf diesen Posten geschafft hat. Schulze hat ein politische Blitzkarriere hinter sich. Mit 24 Vorsitzende der Grünen Jugend in München, mit 25 Grüne Stadtverbandschefin, mit 28 Landtagsabgeordnete und gleich Fraktionsvizin. Dazwischen erfolgreiche Sprecherin der "NOlympia"-Kampagne gegen die Winterspiele in München und Zugpferd des Bürgerbegehrens gegen die 3. Startbahn am Münchner Flughafen.Am Kurs der Grünen mit den Schwerpunkten Ökologie und Klimaschutz will Schulze im neuen Amt nichts ändern, auch nichts an ihren favorisierten Themen, den Kampf gegen den Rechtsextremismus und für mehr Bürgerrechte. Anders als ihr Ko-Vorsitzender Ludwig Hartmann, der in Sachen schwarz-grüner Koalitionen zumindest keine Berührungsängste hat, hält sich Schulze in Sachen möglicher Regierungskonstellationen zurück. Ihr Ziel sei, die Grünen so stark wie möglich zu machen - und dann weiter zu schauen.Gespannt blicken die Grünen Landeschefs Eike Hallitzky und Sigi Hagl auf die neue Führungskraft in der Landtagstruppe . Sie haben große Erwartungen. "Die einen haben Schulz, wir haben Schulze", texten sie. Die rastlos Quirlige will auch im neuen Amt an ihrem Arbeitstempo und -umfang festhalten, sie traut sich sogar zu, nebenbei den Job als innenpolitische Sprecherin fortzusetzen. Mittwochs also wird Schulzes Weg auch weiterhin erst mal gut präpariert in den Innenausschuss führen. An ihrer Seite wird dort weiter der Regensburger Jürgen Mistol sitzen, der anstelle Schulzes zum Fraktionsvize aufgestiegen ist.