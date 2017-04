Grüne kritisieren Flächenverbrauch in Bayern

25.04.2017

München. Die Grünen haben in einer Aktuellen Stunde des Landtags einen Gesetzentwurf zum drastischen Flächensparen in Bayern angekündigt. Mit diesem soll der Flächenverbrauch von derzeit durchschnittlich 13 auf knapp 5 Hektar reduziert werden. Fraktionschef Ludwig Hartmann erklärte, man wolle die Staatsregierung dazu zwingen, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Mit der geplanten Änderung des Landesentwicklungsprogramms werde sich der Flächenfraß aber sogar noch beschleunigen. "Sie sind im Begriff, unser Land in ein Gewerbegebiet mit Autobahnanschluss zu verwandeln. Wir müssen nachdenken, bevor wir baggern." Auch die Freien Wähler forderten weitere Anstrengungen beim Flächensparen.

Erwin Huber (CSU) warf der Opposition dagegen vor, ein "Zerrbild" von Bayern zu zeichnen. "Bayern ist keine Betonwüste und keine Asphaltbahn, wir haben ein blühendes Land und eine vielfältige Landschaft", sagte er. Für die Entwicklung der ländlichen Räume sei eine flexible Flächennutzung nötig. Heimatminister Markus Söder sprach von der Balance zwischen Landschaftsschutz und Wirtschaftsentwicklung.