14.01.2017

Rothenburg ob der Tauber. Die Grünen im bayerischen Landtag haben die Kritik des Gemeindetages an ihrem Konzept gegen ausufernden Flächenverbrauch zurückgewiesen. "Flächenfraß ist kein Garant für das Wachstum einer Gemeinde", sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann am Freitag zum Abschluss der dreitägigen Fraktionsklausur im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber. Der sparsamere Umgang mit unverbauten Freiflächen außerhalb von Gemeindezentren sei nicht nur besser für die Umwelt, er sorge auch für deren Wiederbelebung.

Eine noch laufende Untersuchung des Institutes der deutschen Wirtschaft in Köln belege diesen Ansatz, sagte Hartmann. In einem Versuch mit 80 Kommunen habe jede zweite Gemeinde infolge des Zertifikathandels auf die Ausweisung von Gewerbeflächen verzichtet. "Das zeigt, die Kommunen denken mehr, bevor die Bagger kommen."Bei ihrer Klausur hatten die Grünen ein Konzept beschlossen, welches eine Obergrenze beim Flächenverbrauch von 4,7 Hektar pro Tag in Bayern fordert. Erreicht werden soll dies durch die Einführung eines Zertifikathandels unter den Kommunen. Nur wer die notwendigen Zertifikate besitzt, soll noch Grünflächen für Gewerbegebiete ausweisen dürfen. Nach Ansicht des Gemeindetages sei diese Begrenzung praxisuntauglich und verfassungswidrig, da sie die Planungshoheit der Gemeinden einschränke. Ein Gutachten der Grünen geht dagegen davon aus, dass "überörtliche Gründe von höherem Gewicht" dies rechtfertigen.