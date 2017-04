Politik BY Bayern

24.04.2017

97

0 24.04.201797

Auf Horst Seehofer folgt Horst Seehofer. Er soll im ungleichen Team mit der Bundeskanzlerin die Wahlchancen von CSU und Union maximieren. Und weil alles andere die CSU zerrissen hätte - derzeit jedenfalls.

Söder betont fröhlich

Auf Zwischentöne achten

Söder ist Finanzminister - das ist doch auch ein schönes Amt. Barbara Stamm (CSU), Landtagspräsidentin

München. Es ist zehn vor neun am Montag, als "Mister X" vor der CSU-Parteizentrale im Münchener Norden auftaucht. Diesen geheimnisvollen Herren hatte CSU-Chef Horst Seehofer in den vergangenen Jahren immer dann ins Gespräch gebracht, wenn es um seine Nachfolge ging. Da nannte er gerne Markus Söder, Ilse Aigner, Alexander Dobrindt - und eben jenen mysteriösen "Mister X". Nun also ist er da: Es ist Horst Seehofer selbst. Der Mann, der vor vier Jahren angekündigt hatte, im Jahr 2018 seine politischen Ämter im Alter von dann 69 Jahren niederzulegen, ist sein eigener Nachfolger.Obwohl die entsprechenden Meldungen seit Stunden über den Ticker laufen, bestätigt Seehofer bei seinem Eintreffen im Franz-Josef-Strauß-Haus nichts. Entgegen üblicher Gepflogenheit lässt er die Journalisten stehen. "Das Anrecht auf Erstinformation hat der Parteivorstand", wird er förmlich und verschwindet im Aufzug. Wortlos zieht auch Joachim Herrmann vorbei. Auch der ist so eine Art Mister X, den Seehofer nach einigen Irrungen und Wirrungen als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl aus dem Hut gezaubert hat.Ein anderer ist dagegen redebereit und dabei sehr bemüht fröhlich. "Gut, dass wir Klarheit haben", sagt also Markus Söder über die anstehende Verlängerung der Seehofer-Amtszeiten. Jeder weiß, dass Söder am liebsten schon morgen Kalif anstelle des Kalifen werden würde, doch nun presst er sich steif lächelnd heraus, dass Seehofer "meine ehrliche Unterstützung" habe. Die Spitze mit dem alten und neuen Chef scheine die "stärkste Formation" für die anstehenden Wahlen zu seinSöders Kurzauftritt wird von bösen Zungen gleich als Bestätigung dafür interpretiert, dass der Franke jetzt eben nahtlos als Kronprinz weitermachen werde. Landtagspräsidentin Barbara Stamm, wahrlich keine Söder-Freundin, sagt es vornehmer: "Söder ist Finanzminister - das ist doch auch ein schönes Amt."Ein kleines Grundsatzreferat zum noch Geheimen hält der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber. Dass Seehofer seine Ämter behalte und in Herrmann der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl zur Verfügung stehe sei "rundum eine mehr als ausgezeichnete Lösung". Herrmann habe gezeigt, was er könne, und Seehofer sei "das Zugpferd der CSU schlechthin". "Er ist unser stärkstes Kaliber und hat hohe Wasserverdrängung in München, Berlin und Brüssel". Seine typischen Sätze hat Stoiber auch im Alter noch drauf.Drinnen holt sich Seehofer inzwischen die Zustimmung des Parteivorstands für seine Zukunftspläne. Auch nach 37 Jahren Berufspolitik, davon 21 Jahre in Regierungsbeteiligung, sei er noch immer mit Leidenschaft unterwegs. "Ich kann und will die Ämter weiter ausüben und bei den anstehenden Wahlen den Erfolg der CSU gewährleisten", sagt er zur Presse.Seehofer gibt zu, dass er im Jahr 2013 wirklich ernsthaft übers Aufhören nachgedacht habe. "Mit vollem Dampf bis 2018 und dann Ruhestand" - das sei so seine Überlegung gewesen für ein Leben ohne Termine und Strippenzieherei. Aber neue Herausforderungen in der Welt- und Bundespolitik, seine Ideen für eine "Konzeption Bayern 2030" sowie Leidenschaft und Fitness - "auch im Kopf" - hätten für ein Umdenken gesorgt. Das Aufhören angekündigt zu haben, habe nicht zu den klügsten Aussagen seiner politischen Karriere gehört. "Man lernt aber auch in meinem Alter noch dazu", lächelt Seehofer das Thema weg.In der Partei ist der Unmut aber noch da, man muss nur auf manche Zwischentöne achten. Denn nicht jeder ist so unverstellt euphorisch wie CSU-Vize Manfred Weber, der erklärt, keiner werde wie Seehofer "von Partei und Bürgerschaft getragen". CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer, zuletzt im Clinch mit Seehofer, doziert ohne verbale Luftsprünge, man sollte kein erfolgreiches Pferd wechseln, wenn es nicht unbedingt nötig sei. Nach einem langen Ritt in eine gemeinsame Zukunft klingt das nicht.