29.05.2017

Zu wenig Personal, keine Fortbildungen: Die Lehrer haben der Staatsregierung ein schlechtes Inklusions-Zeugnis ausgestellt und rufen nach Unterstützung. Doch für Spaenle schreitet die Integration behinderter Schüler gut voran.

Inklusion wird nicht gelingen, wenn die Lehrkraft alleine ohne Unterstützung von weiteren Professionen in zu großen Klassen und zu kleinen Räumen unterrichten muss. Simone Fleischmann, Präsidentin des Lehrerverbands

München. Nach Ansicht des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) droht die Inklusion behinderter und besonders förderbedürftiger Kinder in die Regelschulen ohne zusätzliches Personal und verbesserte Rahmenbedingungen zu scheitern. "Inklusion wird nicht gelingen, wenn eine Lehrkraft allein ohne den Beistand anderer Professionen in zu großen Klassen und zu kleinen Räumen ohne die Möglichkeit zur äußeren Diffenzierung unterrichten muss", fasste BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann die Ergebnisse einer repräsentativen forsa-Umfrage unter 500 bayerischen Lehrkräften zusammen. In Bayern gibt es derzeit gut 74.000 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, etwa 20.000 davon werden in Inklusionsklassen an Regelschulen unterrichtet. Laut Kultusministerium wurden dafür seit 2011 600 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen.In der Umfrage hatten 61 Prozent der Befragten die personelle Ausstattung der Inklusionsklassen als mangelhaft bis ungenügend bewertet. Nur elf Prozent nannten sie gut oder befriedigend. Ebenfalls knapp zwei Drittel der Befragten rügten das schlechte Angebot an Fortbildungen zur Inklusion. 75 Prozent der Lehrkräfte sahen sich beim Thema Inklusion zu wenig unterstützt. Zudem sei nur ein Fünftel der Schulen barrierefrei. Größter Wunsch der Lehrkräfte ist die Besetzung von Inklusionsklassen mit einer zusätzlichen, entsprechend ausgebildeten pädagogischen Fachkraft. Dafür sprachen sich 97 Prozent der Befragten aus. Tatsächlich ist dieser Wunsch bislang nur in einem Viertel der Inklusionsklassen erfüllt.Fleischmann erklärte, bei der Inklusion seien Anspruch und Wirklichkeit nicht im Einklang. Trotz Zustimmung zu deren Zielen - also der Förderung von Toleranz und sozialer Kompetenz sowie der besseren Integration behinderter Kinder - hätten unter diesen Umständen viele Lehrer Bedenken, ob Inklusionskinder an der Regelschule die für sie beste Förderung erhalten könnten. Die Zweifel lägen in den Bedingungen begründet. "Die Lehrer wollen nicht der Buhmann sein, Lehrerwenn Inklusion nicht klappt", betonte Fleischmann. "Gelungene Inklusion ist nicht in Sicht, weil es an allem fehlt."Vor diesem Hintergrund forderte Fleischmann "massive Investitionen". "Inklusive Schulen brauchen rasch und unkompliziert jede erdenkliche Unterstützung", mahnte sie. Nötig sei vor allem die Doppelbesetzung von Inklusionsklassen mit einer Lehrkraft und einem Sonderpädagogen. Rechnerisch seien dafür rund 30 000 Stellen erforderlich, der tatsächliche Bedarf dürfte laut Fleischmann aufgrund regionaler Besonderheiten oder effizienter Organisationsstrukturen aber darunter liegen. Zudem müssten die Lerngruppen verkleinert und mehr Räume für differenziertes Lernen geschaffen werden. Auch die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte müsse deutlich verbessert werden.Das Kultusministerium erklärte dazu, die Lehrkräfte seien beim Thema Inklusion "höchst engagiert". Inklusion sei eine "Kernherausforderung des bayerischen Schulwesen", sie komme "weiter voran". Neben den zusätzlichen Lehrerplanstellen seien auch der mobile sonderpädagogische Dienst aufgestockt und das Aus- und Fortbildungsangebot erweitert worden. Zudem müssten nun alle Lehramtstudenten ein "Basismodul Inklusion" durchlaufen. (Angemerkt)