Politik BY Bayern

01.05.2017

Der Landtagsfraktionsvorsitzende lehnt eine Koalition mit der Linken auf Bundesebene in einem Interview ab. Die Jusos reagieren befremdet.

Nürnberg. Rot-Rot-Grün, Ampel oder doch wieder Große Koalition? Unter den bayerischen Sozialdemokraten herrscht Uneinigkeit über eine mögliche Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl. Der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Markus Rinderspacher, hatte ein Bündnis auf Bundesebene im Gespräch mit der "Nürnberger Zeitung" am Samstag abgelehnt.Einen Tag später widersprach die neugewählte Vorsitzende der bayerischen Jusos, Stefanie Krammer, energisch. "Wer wirklich Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft durchsetzen möchte, darf sich progressiven Mehrheiten nicht verschließen", teilte sie am Sonntag mit. Rinderspacher bereite mit seinen Aussagen den Weg hin zu einer weiteren Koalition mit CDU und CSU, kritisierte Krammer. Der Politiker hatte der "Nürnberger Zeitung" gesagt, die Linkspartei habe zuletzt kein Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt. "Wer sich europapolitisch so unzuverlässig zeigt wie Frau Wagenknecht, bietet sich nicht wirklich als Koalitionspartner an. Und wenn Herr Riexinger aus der Nato austreten will, ist das eine Absage an die SPD."Rinderspacher erklärte, er befürchte bei einer Koalition mit Linken und Grünen im Bund auch Auswirkungen auf den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr. "Die CSU würde jubilieren, wenn es zu Rot-Rot-Grün käme, weil man dann das Schreckgespenst der Linksfront in Bayern ein Jahr lang zelebrieren könnte", sagte er. Er plädierte stattdessen für eine Koalition mit der FDP. Die Jusos wiederum erklärten mit Blick auf die Bundestagswahl, sie würden für linke Mehrheiten mit der SPD an der Spitze kämpfen.Mit 95 der 100 abgegebenen Stimmen wählte die SPD-Jugendorganisation auf ihrer Landeskonferenz in München unterdessen Stefanie Krammer an ihre Spitze. Krammer folgt auf Tobias Afsali, der auf eine erneute Kandidatur verzichtete, wie Jusos und Bayern-SPD am Samstag mitteilten. Deren Generalsekretärin Natascha Kohnen lobte die neue Juso-Chefin: "Stefanie Krammer ist glaubwürdig und hat Power."Die 29 Jahre alte Gewerkschaftssekretärin aus München hatte sich bereits als stellvertretende Vorsitzende für die Jusos in Bayern engagiert. Ihre Schwerpunkte waren dabei Arbeitsmarktpolitik, Europapolitik, Kommunalpolitik und Gleichstellung.