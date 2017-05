Politik BY Bayern

21.05.2017

Es ist viel von Aufbruch die Rede auf diesem SPD-Parteitag. Die bayerischen Sozialdemokraten wollen wieder einmal durchstarten. Dafür hat sie die Parteispitze runderneuert. Die frisch gewählte Chefin Natascha Kohnen und ihr Generalsekretär Uli Grötsch versprechen einen neuen Politikstil. Kohnen redet deshalb nicht lange programmatisch, sie setzt auf das Team. Sie will nicht als soundsovielte Hoffnungsträgerin allein im Wind stehen und verschlissen werden. Sie will mehr Köpfe bekanntmachen und die SPD personell breiter aufstellen.

Neu ist das nicht, genauso wenig der Versuch, sich thematisch nicht zu zerfasern und der SPD ein klar soziales Profil zu geben. So oder ähnlich ist zuletzt jeder neue SPD-Chef in Bayern ins Amt gestartet. Das zeigt die Herausforderung, vor der das Duo Kohnen/Grötsch steht. Denn die Beharrungskräfte sind in der SPD traditionell groß. Ein Indiz dafür ist das gute, aber nicht überragende Wahlergebnis für Kohnen. In ihm drücken sich Vorbehalte gegen den Kurs der Neuen aus.Die Erfahrung lehrt, dass moderierende und delegierende Vorsitzende im Haifischbecken Politik nur begrenzt erfolgreich sind. Chefs müssen führen können und manchmal richtig autoritär sein. Darum wird auch die auf Ausgleich bedachte Kohnen nicht herumkommen.Und wie Martin Schulz wird sie das ihre Kampagne überwölbende Thema "Soziale Gerechtigkeit" schnell mit Inhalten füllen müssen - auch und gerade bei der von ihr in Schweinfurt ausgesparten Inneren Sicherheit. Denn das Herz der Menschen zu wärmen, wird nicht reichen gegen die mächtige Mia-san-mia-CSU.