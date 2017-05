Politik BY Bayern

29.05.2017

0 29.05.2017

In der Theorie ist Inklusion eine tolle Sache. Behinderte oder besonders förderbedürftige Kinder gehen an die Regelschule und werden von klein auf in die Gemeinschaft integriert. Sie sind nicht ausgegrenzt oder abgeschoben, sondern einfach mit dabei. Von dieser gelebten Selbstverständlichkeit profitiert die ganze Gesellschaft.

Pädagogisch macht sich Inklusion aber nicht nebenbei. Die vielfältigen Bedürfnisse der betroffenen Kinder sind mit ihrem Eintritt in die Regelklasse ja nicht auf einmal weg. Aber wie soll diesen ein einzelner und dafür oft nicht einmal ausgebildeter Lehrer gerecht werden, der schon die individuelle Förderung begabter und leistungsschwacher Schüler gestalten und in steigender Zahl verhaltensauffällige Kinder betreuen muss? Von Herausforderungen wie Integration und Digitalisierung ganz zu schweigen.Wenn Bayerns Lehrer die vom Staat zu verantwortenden Rahmenbedingungen für Inklusion als mangelhaft brandmarken, muss dies für die Politik ein ernstzunehmender Hilferuf sein. In Sonntagsreden die Inklusion zu rühmen, reicht nicht. Sonst besteht die Gefahr, dass eine gute Idee bei allen Beteiligten im Frust endet. Der Schaden für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre immens.