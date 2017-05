Politik BY Bayern

10.05.2017

10.05.2017

München. Die Staatsregierung will die Regeln für die Genehmigung und den Betrieb privater Spielhallen weiter verschärfen. Sie hat dazu Ergänzungen zum neuen Glücksspielstaatsvertrag in den Landtag eingebracht. Konkret muss künftig bei der Errichtung neuer Spielhallen ein Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu bestehenden Einrichtungen eingehalten werden. Bislang waren es nur 250 Meter.

Deshalb wollen wir die Verfügbarkeit des Spielangebots nachhaltig einschränken. Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU)

Außerdem will die Staatsregierung die tägliche Sperrzeit von drei auf sechs Stunden erhöhen. Demnach müssten in Zukunft alle Spielhallen zwischen 3 und 9 Uhr geschlossen bleiben. Kommunen dürfen individuell noch längere Schließzeiten festlegen. Die neuen Regeln sollen zum 1. Juli in Kraft treten.Innenstaatssekretär Gerhard Eck erklärte bei der Debatte im Landtag, das Automatenspiel in Spielhallen könne zu einer "gefährlichen Sucht" werden, die ganze Familien in den Ruin treibe. "Deshalb wollen wir die Verfügbarkeit des Spielangebots nachhaltig einschränken", sagte Eck. Mit der Ausweitung der Sperrzeiten in den Morgenstunden werde verhindert, dass es schon vor Arbeits- oder Schulbeginn Spielmöglichkeiten gebe. Durch die Vergrößerung des Mindestabstandes bei der Genehmigung neuer Spielhallen komme man dem Wunsch vieler Kommunen nach, die nun eine rechtliche Handhabe gegen die Ballung von Spielhallen auf engem Raum hätten.Die Opposition hielt die Vorlage der Staatsregierung für nicht weitgehend genug. Da es einen Bestandsschutz für bestehende Spielhallen gebe, werde die Vergrößerung der Mindestabstände für die Praxis keine großen Auswirkungen haben. "Das Gesetz gibt keine Antwort auf die Frage, wie man die notwendige Verringerung der Zahl an Spielhallen erreicht", kritisierte Horst Arnold (SPD). Zudem fehlten klare Leitplanken, die die Kommunen in ihren Bemühungen gegen den "teilweise unerträglichen Wildwuchs" bei Spielhallen unterstützen könnten. In der vorliegenden Form sei das Gesetz ein "Kniefall vor der Automatenlobby", urteilte Arnold.Jürgen Mistol (Grüne) sprach von "kosmetischen Korrekturen", die das Gesetz vornehme. "Zur Eindämmung der Spielsucht reicht das nicht, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander", sagte Mistol. Er schloss sich der Forderung des Städtetags an, die Sperrzeit auf neun Stunden zwischen 24 und 9 Uhr auszudehnen.