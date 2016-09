Politik BY Bayern

02.09.2016

0

0 02.09.2016

München. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will bis 2025 mehr als 11 000 neue Polizisten einstellen. Erwartet wird, dass bis dahin knapp 10 000 Polizisten in den Ruhestand gehen oder dienstunfähig werden. Der mit 41 370 Beamten schon jetzt höchste Personalstand soll weiter ausgebaut werden, sagte Herrmann. Zum 1. September haben in Bayern 924 Nachwuchspolizisten ihre Ausbildung begonnen.