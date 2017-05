Politik BY Bayern

Obama, Nato, G7-Gipfel - und nun ein Bierzelt in München-Trudering: Angela Merkel muss nicht nur internationale Krisen bewältigen. Bei Bier und Brezn geht es um Geschlossenheit in der Union.

Zweiter Versuch

Schwitzen für Eintracht

München. Beim Einmarsch ins Festzelt überlässt Ministerpräsident Horst Seehofer seinem Gast das Händeschütteln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kämpft sich durch die engen Reihen, nimmt den Applaus der CSU-Basis entgegen, prostet begeistert in die Menge und lässt sich bei Salutschüssen und Blasmusik feiern. Und am Schluss stehen beide einträchtig auf der Bühne.Gerade einmal gut drei Monate ist es her, dass CDU und CSU einen Versöhnungsgipfel brauchten, um ihre Differenzen in der Flüchtlingspolitik zu überwinden. Wobei der Versuch damals gründlich schiefging: Die miesepetrige Mimik Merkels bei der Pressekonferenz ist unvergessen. Beim Wahlkampfauftritt im Bierzelt in München ist die Mission vier Monate vor der Bundestagswahl nun klar: Einigkeit demonstrieren.Merkel macht, was sie so oft bei Reden in Bayern macht, nur diesmal fast noch häufiger, noch demonstrativer als sonst: Sie lobt Seehofers Regierungsarbeit in den allerhöchsten Tönen. "Schaut nach Bayern", das habe sie CDU-Wahlkämpfern empfohlen. Und als sie dann noch CSU-Übervater Franz Josef Strauß zitiert, bei dem sie sich Rat hole, ist das proppenvolle Zelt begeistert.Seehofer will zum zurückliegenden Flüchtlings-Krach mit Merkel gar nichts sagen. Er halte sich an den Rat einer engen Mitarbeiterin, einer Juristin: "Wer sich verteidigt, klagt sich an." Später schiebt er hinterher: "Die Bayern sind prinzipiell ein friedfertiges Volk. Der bayerische Löwe braucht nur regelmäßig Futter." Er spielt dabei auf die Reform des Länderfinanzausgleichs an, von der sich Bayern eine Milliarden-Entlastung erwartet. Sollte die Union die Wahl gewinnen, wird er von Merkel viel "Futter" verlangen. Denn 2018 steht mit der Landtagswahl Seehofers wichtigste Prüfung an - und da muss er liefern. Darüber kann auch die demonstrative Einigkeit mit Merkel nicht hinwegtäuschen. Die Obergrenze für Flüchtlinge dürfte er nicht bekommen - aber was ist mit anderen Projekten wie der Mütterrente?Erst einmal herrscht aber große Eintracht - auch wenn der Auftritt im Bierzelt vor 2500 Zuschauern, der wegen des Anschlags von Manchester verschoben worden war, bei hochsommerlichen Temperaturen zu einer schweißtreibenden Angelegenheit wird. "Wir arbeiten für die Menschen in Deutschland, für die Sicherheit der Menschen und für den Wohlstand der Menschen", sagt Merkel. Seehofer kündigt einen "Deutschlandplan 2025" an, mit Sicherheit und Wohlstand für alle Menschen."Mich erinnern diese Versöhnungstreffen von Merkel und Seehofer an das Comeback von Modern Talking: Die waren auch komplett zerstritten und haben das übertüncht, um weiter Platten zu verkaufen", kommentiert SPD-Generalsekretärin Katarina Barley die Einigkeits-Demonstration aus der Ferne.