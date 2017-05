Politik BY Bayern

12.05.2017

12.05.2017

s SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen hat die Mitgliederbefragung zur Bestimmung eines neuen Landesvorsitzenden klar für sich entschieden. Sie setzte sich am Freitag mit 53,8 Prozent deutlich gegen ihre fünf Mitbewerber durch.

"Krasses Ergebnis"

Von Brunn versöhnlich

Absolutes Vertrauen Mit 53,8 Prozent schaffte Natascha Kohnen die "absolute Mehrheit der Stimmen. Florian von Brunn lag mit 19,8 Prozent der Stimmen deutlich dahinter. Den dritten Rang schaffte der Chef der SPD-Arbeitnehmervereinigung Klaus Barthel. Dahinter folgten der niederbayerische Kommunalpolitiker Uli Aschenbrenner (7,5 Prozent), der Chef der Basisinitiative "Zeit für die Mutigen" Markus Käser (6,5 Prozent) und der frühere Parteisprecher Gregor Tschung (1 Prozent). (jum)

Wir müssen uns als SPD selbst in den Mittelpunkt stellen und dürfen uns nicht mehr dauernd an der CSU abarbeiten. Natascha Kohnen

München. Um 20 vor 2 kommt Natascha Kohnen den Oberanger in München entlanggeschlendert. In wenigen Minuten wird sie erfahren, dass sie die Mitgliederbefragung um den SPD-Landesvorsitz haushoch gewonnen hat. Noch aber ist sie ahnungslos und "natürlich aufgeregt".Den Daumen reckt sie dennoch schon mal nach oben - aber nicht aus Überheblichkeit, sondern weil ihre Tochter gerade die dritte Abiturprüfung hinter sich gebracht hat, und zwar mit gutem Gefühl. Da darf eine Mutter auch vor laufenden Kameras schon mal erleichtert durchschnaufen. Es gibt an diesem Freitag für Natascha Kohnen noch wichtigere Dinge als die Antwort auf die Frage, ob sie die nächste SPD-Landesvorsitzende wird.Seit in der Früh um 8 haben 100 freiwillige Helfer in der Parteizentrale am Oberanger die fast 30 000 Wahlbriefe der SPD-Mitglieder geöffnet und die darin enthaltenen Voten gezählt. "Das ist ein historischer Tag für die Bayern-SPD. Zum ersten Mal haben wir die Basis befragt und die Basis hat geantwortet", jubelt Carsten Träger als Mitglied des fünfköpfigen Wahlvorstandes. "Wir sind die Mitmachpartei in Bayern", frohlockt er mit Blick auf die Beteiligung von fast 50 Prozent der Mitglieder. Den sechs Kandidaten eröffnet er das Abstimmungsergebnis um kurz vor 14 Uhr hinter verschlossenen Türen.Danach tritt das Sextett vor die Presse, wo das Resultat offiziell verkündet wird. 53,8 Prozent für Kohnen - ein "krasses Ergebnis", entfährt es der Gewinnerin. Als gelernte Naturwissenschaftlerin weiß sie, dass bei sechs Kandidaten eine absolute Mehrheit "statistisch fast unmöglich" ist. Der scheidende Landeschef Florian Pronold - wegen einer Bundesratssitzung in Berlin - lässt Kohnen vor diesem Hintergrund schriftlich seine Freude über dieses "sensationelle Ergebnis" übermitteln. An ihrem Vorschlag, den Weidener Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch zu ihrem Generalsekretär zu machen, will Kohnen festhalten. Der freute sich auf Facebook über das gute Ergebnis Kohnens.Ganz unvorbereitet kam das für Kohnen aber offenbar nicht. Denn sie hat längst schon etwas weitergedacht. Sie wolle auf dem Parteitag in Schweinfurt nächste Woche, wo sie sich noch den laut SPD-Satzung erforderlichen Segen der Delegierten holen muss, eine "politische und persönliche Rede" halten, und die Delegierten zudem mit einem Coup überraschen. Kohnen will Kanzlerkandidat Martin Schulz nach Schweinfurt lotsen. Dafür, so sagt sie, brauche es aber noch "ein paar Telefonate". Während Kohnen versucht, ihre Hochgefühle zu ordnen, analysiert der unterlegene SPD-Abgeordnete Florian von Brunn das Ergebnis. "Das ist ihr Sieg und nicht meine Niederlage", erklärt der aussichtsreichste Herausforderer. Kohnen sei eben nach acht Jahren als Generalsekretärin "bekannt und beliebt in der Partei".Von Brunn hatte versucht, sich im Gegensatz zur Funktionärin Kohnen als "echten Neuanfang" zu präsentieren, bisweilen nicht nobel in der Wortwahl. Jetzt ist er bemüht, Gräben zuzuschütten. "Wir müssen alle daran arbeiten, aus dem 14-Prozent-Loch herauszukommen", fordert er Geschlossenheit in der SPD. Ob Kohnen nun auch Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 werden solle, wird von Brunn noch gefragt. "Aus dem Bauch heraus - Ja", antwortet er ohne groß zu überlegen.In den Gesprächen ist die zum Teil hitzige Auseinandersetzung noch immer ein Thema. Als "Wahlbeobachter" mahnt SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher aber, die Sache nicht überzubewerten: "Horst Seehofer macht in der CSU seit fünf Jahren Personalsperenzchen, wir jetzt mal fünf Wochen - was soll's." Unterm Strich habe die Befragung mit den Vorstellungsrunden der Kandidaten der SPD gut getan. Und in einem Wettbewerb könne man sich halt "nicht mit Wattebäuschchen bewerfen". Das letzte Wort aber hat Kohnen, die Bayerns SPD nun zu Geschlossenheit und zurück in die Erfolgsspur führen will. "Das wird ein hartes Stück Arbeit", ahnt sie.