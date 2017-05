Politik BY Bayern

Nach dem Aus für einen Technologiecampus auf dem früherem AEG-Gelände hat sich die Staatsregierung für ein anderes Konzept entschieden: Im Süden Nürnbergs soll eine ganz neue Hochschuleinrichtung mit Technik-Schwerpunkt entstehen. Viele Fragen sind jedoch noch offen.

Siemens beteiligt

"Keine Verlagerung"

Nürnberg. In Nürnberg soll eine neue universitäre Einrichtung mit Technik-Schwerpunkt entstehen. Bis zu 6000 neue Studienplätze sind dort geplant. Das kündigte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Nürnberg an. Nürnberg werde damit als Hochschulstandort massiv aufgewertet. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine "historische Entscheidung", die Franken, aber auch ganz Bayern zugute komme. Ob dabei eine rechtlich selbstständige Universität oder Hochschule entsteht, oder eine selbstständige Einrichtung in Trägerschaft von Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und Technischer Hochschule Nürnberg, sei noch unklar.Die neue Hochschuleinrichtung mit großem Campus im Süden Nürnbergs solle jedoch ein "Höchstmaß an Eigenständigkeit" haben, betonte Seehofer. Man müsse zumindest darüber nachdenken, ob die zweitgrößte Stadt Bayerns nicht auch eine eigene Universität brauche. Bis Ende Juli sollen nun das Profil, die Trägerschaft und Rechtsform der neuen Einrichtung geklärt werden. Auch Siemens soll an der Entwicklung beteiligt werden. Zu den Kosten wollte sich Seehofer nicht im Detail äußern, doch es handele sich um "mindestens dreistellige Millionenbeträge", die über viele Jahre fließen sollen. "Was notwendig ist, wird finanziert", sagte Seehofer.Die Einrichtung, die auf dem Gelände "Brunecker Straße" entstehen könnte, soll sich mit Themen beschäftigen wie etwa Mobilität der Zukunft, Energieforschung, Robotik, Sicherheit in der Informationstechnik sowie mit Hochleistungsrechnern. Mindestens 100 neuen Professoren-Stellen sollen dort entstehen.Das Kabinett entschied sich damit dagegen, die Technische Fakultät der FAU auf Standorte in Nürnberg und Erlangen aufzuspalten. Sie soll nun als Ganzes in Erlangen bleiben. Seehofer betonte: "Es wird nichts verlagert." Um den Flächenbedarf in Erlangen zu decken, soll vor allem der sogenannte Siemens Campus genutzt werden. Im "Himbeerpalast", einem früheren Siemens-Gebäude in Erlangen, soll künftig die Philosophische Fakultät angesiedelt werden. Die schon bisher in Nürnberg angesiedelten Erziehungswissenschaften bleiben in Nürnberg.