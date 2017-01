Politik BY Bayern

23.01.2017

München. (nt/az) "Gelingt den Müttern die Integration, gelingt sie auch ihren Familien". Nach diesem Konzept will Integrationsministerin Emilia Müller die Wertebildung fördern. Dies teilte das Ministerium am Sonntag mit. Ein neues Modellprojekt des Integrationsministeriums richte sich speziell an bleibeberechtigte Migrantinnen in Bayern.

Der Freistaat fördere damit eine primär den eingewanderten Frauen zugutekommende Kultur- und Wertebildung, die auch der Integration der Familien dient, hieß es in der Mitteilung weiter. "Frauen kommt eine Schlüsselrolle bei der Integration ihrer Familien zu. Denn ihre Einstellung, ihre Bereitschaft und ihr Wille zur Integration sind für die Integrationserfolge der gesamten Familie entscheidend. Frauen und Mütter liegen mir deshalb besonders am Herzen, wenn es um die Vermittlung unserer Kultur und unserer Werte geht", erklärte Müller.Das Modellprojekt will die Frauen mittels niederschwelliger Angebote zum Alltags- und Kulturleben in Bayern erreichen sowie ihre Fähigkeiten und ihr Selbstbewusstsein stärken. Die Kurse umfassen etwa Ernährung und Gesundheit, Kunst und Handwerk, Erziehung und Bildung, aber auch Feiern und Feste sowie Musik, Tanz, Theater, Film und Literatur. Um insbesondere den vielen Müttern die Teilhabe zu ermöglichen, stehen die Kurse auch ihren Kindern offen.Das Modellprojekt wird an sechs Standorten umgesetzt und dort jeweils an die örtlichen Bedarfe und Möglichkeiten angepasst. Insgesamt stehen für alle Träger und Projekte zusammen rund 360 000 Euro zur Verfügung.