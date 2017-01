Politik BY Bayern

Das Spitzentrio der bayerischen SPD könnte jetzt auch griesgrämig und muffelig zur Abschlusspressekonferenz auf dem Podium sitzen. Miese Umfragewerte und dann auch der Wolbergs-Schock - das ist selbst für ihre Verhältnisse extrem heftig.

"Es fehlt an Selbstkritik"

Kohnens Name im Spiel

Irsee. Doch Landeschef Florian Pronold, Generalsekretärin Natascha Kohnen und Fraktionschef Markus Rinderspacher wirken nach drei Tagen Klausur in Irsee einigermaßen aufgeräumt. Gestählt aus vielen Wahlschlachten weiß vor allem Pronold, wie schnell Stimmungen bei Volk und Wählern kippen können. Er wolle gar nichts schönreden, aber bei den letzten Wahlen zu Bundestag, Landtag und Europaparlament habe Bayerns SPD jeweils zugelegt, ruft Pronold in Erinnerung.Unter den Abgeordneten rumort es dagegen, längst nicht alle wollen sich mit dem offiziell zur Schau gestellten Optimismus abfinden. Als einer der Wenigen äußert sich der Nürnberger Arif Tasdelen öffentlich. "Wir trösten uns immer damit, dass die schlechten Werte nur Umfragen sind und hoffen, dass es bei Wahlen besser wird - aber es wird nicht besser", klagt er. An den Themen liege es nicht, da habe die SPD die richtigen. Es gelinge aber nicht, die Pläne verständlich zu machen. "Wir sprechen manchmal nicht die Sprache der Menschen, wir dürfen nicht nur den Kopf, sondern müssen auch die Herzen ansprechen", fordert Tasdelen, der weiß, wovon er redet. Schließlich hätte er 2013 im Nürnberger Norden der CSU fast das Direktmandat abgeluchst. Eine Personaldebatte will Tasdelen aber nicht anstoßen. "Das müssen andere entscheiden."Hinter vorgehaltener Hand bekommt man auf den Klosterfluren noch deutlichere Worte zu hören. Vor allem Landeschef Florian Pronold steht voll im Wind. Der solle die Größe haben, sich auch mal zu fragen, ob das schlechte Standing der Bayern-SPD auch an ihm liegen könnte. Der Landesparteitag Ende Mai in Schweinfurt könnte demnach für Pronold zum Debakel werden. Noch sehe er nicht, dass an der Parteibasis der Wille zur großen Veränderung da wäre, sagt einer, aber das könne sich schnell ändern. "Wenn es einen Gegenkandidaten gibt, wird Pronold durchfallen - egal wie der Gegenkandidat heißt", raunt es unter Verweis auf die vergangene Vorstandswahl 2015 durch die langen Gänge. Da holte der bis dahin nur Eingeweihten bekannte, damals 72-jährige Niederbayer Walter Adam aus dem Stand 31,7 Prozent gegen den amtierenden Vorsitzenden.Als Gast auf der Klausur enthält sich die Leiterin der Politischen Akademie Tutzing, Ursula Münch, der Personaldebatte, dafür hält sie der SPD gnadenlos den Spiegel vor. Die Partei habe sich in der Flüchtlingsfrage "über die Interessen der eigenen Klientel hinweggesetzt". Dazu komme eine oft "bevormundende und besserwisserische Art", mit den Menschen umzugehen. Es fehle an der Selbstkritik, warum man beim Wähler nicht ankomme.So sei es der SPD nicht gelungen, gerade den "nicht-akademischer Stammwählern" - sprich der Arbeiterschaft - die eigene Flüchtlingspolitik zu erklären. Man habe zu spät erkannt, was die Menschen umtreibe, wo sie sich vernachlässigt fühlten. In der Tat will man es in der SPD noch immer nicht wahrhaben, dass sich laut Umfragen rund zwei Drittel der Bayern für Obergrenze und Leitkultur erwärmen können - was beides von der SPD-Spitze weiterhin strikt abgelehnt wird.Rinderspacher kann das so nicht nachvollziehen. Er räumt zwar ein, dass zuletzt der Eindruck entstanden sei, man habe der CSU das Feld der Inneren Sicherheit allein überlassen. Dabei habe die SPD auf Bundesebene zwei Asylpakete mit auf den Weg gebracht und dazu beigetragen, dass der Staat in der Flüchtlingspolitik wieder handlungsfähig sei. Er dreht den Spieß um und gibt der CSU die Schuld an der Verunsicherung im Land. Zum einen durch die ständigen Querschüsse in der Berliner Koalition, zum anderen durch Defizite in Bayern, wo 2500 Polizistenstellen unbesetzt seien. Hier wolle man die CSU nun "stellen". Kohnen verspricht daneben eine Konzentration auf drei Themen, die die Menschen bewegten: Bezahlbarer Wohnraum, Hilfen für Familien, Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt.Pronold greift noch einmal zum Klartext - in eigener Sache. Natürlich werde er beim Parteitag im Mai wieder antreten. Noch habe sich kein Gegenkandidat gemeldet, doch die SPD sei "immer für Überraschungen gut". Wer glaube, es besser machen zu können, solle sich melden, aber mit einem ordentlichen Konzept, über das man sich auseinandersetzen könne. Mit Konzepten würde sich Generalsekretärin Kohnen auskennen, sie sagt aber nichts dazu. Dabei fällt ihr Name bei den Gedankenspielen auf den Klosterfluren auffallend häufig.