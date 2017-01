Politik BY Bayern

19.01.2017

Irsee. Die SPD will dem Rechtspopulismus mit mehr politischer Bildungsarbeit und einer Aufwertung der KZ-Gedenkstätten in Bayern begegnen. Der Sozialkundeunterricht an den Schulen müsse bereits in unteren Klassen beginnen und deutlich mehr werden, forderte der Bildungspolitiker Martin Güll auf der SPD-Klausur in Irsee. Zudem sollte an den Schulen Freiraum für politische Debatten zu aktuellen Themen geschaffen werden. Ziel müsse es sein, die Politik- und die Kritikfähigkeit zu fördern.

Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Jörg Skriebeleit, betonte als Gastredner die Bedeutung der Erinnerungsarbeit gerade für Jugendliche. Diese dürfe sich aber nicht im Bekenntnis zum "Nie wieder!" bezüglich der nationalsozialistischen Gräueltaten erschöpfen, sondern müsse auch zu einem Erkenntnisgewinn führen. Dazu sei es wichtig, den Blick nicht nur auf die Schicksale der Opfer zu richten, sondern sich in einem offenen Dialog auch mit den Tätern und ihren gesellschaftlichen Umfeld zu beschäftigen."Die Jugendlichen sollten dort vom Wert der Menschenrechte erfahren, wo diese auf fundamentale Weise missachtet wurden", sagte Skriebeleit. Deshalb empfehle er, die Schüler aller Schularten - inklusive der Berufsschulen - zu einem Studientag in die Gedenkstätten zu motivieren.