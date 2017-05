Politik BY Bayern

21.05.2017

3

0 21.05.2017

Schweinfurt. (jum/dpa) Mit einer Landesvorsitzenden und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich die Bayern-SPD auf die vier Monate bis zur Bundestagswahl eingeschworen. Schulz rief die SPD am Sonntag bei seiner Rede auf dem Landesparteitag in Schweinfurt zur Geschlossenheit auf.Bereits am Samstag hatten die rund 300 Delegierten die bisherige Generalsekretärin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen mit 88,3 Prozent zur neuen Landeschefin gewählt. Neuer Generalsekretär ist der Weidener Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch, der 91,7 Prozent der Stimmen erhielt.

Neben dem wiedergewählten Martin Burkert stehen Kohnen die unterfränkische Gewerkschafterin Marietta Eder und die Juso-Vorsitzende Johanna Uekermann als Stellvertreter zur Seite. In ihrer kurzen Parteitagsrede rief Kohnen ihre Partei zu Geschlossenheit und Kampfbereitschaft auf. "Es muss unmissverständlich sein: Wir wollen in Bayern regieren." Dies will sie mit einem neuen Politikstil und einer bürgernahen verständlichen Sprache erreichen.In einer fast 90-minütigen Grundsatzrede erläuterte Schulz seine Vorstellungen zur sozialen Gerechtigkeit und für Zukunftsinvestionen. "Ich will, dass nicht nur der Wohlstand gerechter verteilt wird, sondern dass durch Investitionen heute der Wohlstand für die Zukunft abgesichert wird." Dies sei wichtiger als fragwürdige Steuererleichterungen. Er sprach sich für mehr Geld in Bildung, Forschung und Infrastruktur aus, aber auch für fair bezahlte Arbeitsverhältnisse und leistungsgerechte Renten. "Was wir fordern, ist keine Sozialromantik, denn die gerechte Verteilung des Wohlstands steht den Bürgern in diesem Land zu." Mit großer Mehrheit verabschiedete die SPD den Leitantrag unter dem Titel "Mehr Zeit für Gerechtigkeit". Darin fordern die Genossen unter anderem weniger befristete Arbeitsverhältnisse, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Stärkung der Familien.Als Beisitzer im Landesvorstand wurden aus der Oberpfalz der Europa-Abgeordnete Ismail Ertug (Amberg), der Regensburger SPD-Unterbezirkschef Sebastian Koch und die SPD-Vize von Regensburg Carolin Wagner gewählt. Nicht mehr kandidiert hatten der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler und die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder. (Kommentar und Seite 3)