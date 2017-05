Politik BY Bayern

02.05.2017

München. SPD und Grüne im Landtag haben Verfassungsklage gegen das von der CSU mit ihrer Mehrheit verabschiedete bayerische Integrationsgesetz eingereicht. "Es handelt sich um ein Gesetz der Aus- und Abgrenzung, dass in Teilen nicht mit der bayerischen Verfassung vereinbar ist", erklärte SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher in München. Vor allem der im Gesetz dominierende, jedoch nicht näher definierte Begriff der Leitkultur mache Bayern "ein Stück weit zu einem autoritären Bevormundungsstaat". Für die Integration sei aber ein "wertschätzendes Miteinander auf dem Boden der bayerischen Verfassung" erforderlich. Die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause sprach von einem "handwerklich missratenen Gesetz".

Gegen das seit Januar 2017 geltende Gesetz waren auch aus den Reihen der CSU verfassungsrechtliche Bedenken laut geworden. Es sieht unter anderem vor, dass Migranten mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie sich dem Erlernen der deutschen Sprache verweigern. Wer die deutsche Rechts- und Werteordnung missachtet, muss künftig an einem staatsbürgerlichen "Grundkurs" teilnehmen, wenn er kein Bußgeld riskieren will.Die SPD geht das Gesetz nun in sechs Einzelpunkten an. Ihr Rechtsvertreter Michael Bihler nannte dabei den Begriff der Leitkultur den "Schmerzpunkt" des Gesetzes. Dieser sei ein "unbestimmter Rechtsbegriff, der der Willkür Tür und Tor öffnet". Der Begriff der Leitkultur greife vielfach unzulässig in persönliche Lebensbereiche nicht nur von Migranten, sondern von allen Bürgern Bayerns ein. Die Verpflichtung auf die Leitkultur schränke die verfassungsrechtlich garantierte allgemeine Handlungsfreiheit und die Menschenwürde ein. Der Absolutheitsanspruch der Leitkultur verstoße gegen das Neutralitätsgebot des Staates. Als Eingriff in die Pressefreiheit wertete Bihler, dass der Bayerische Rundfunk im Gesetz zur Vermittlung der Leitkultur verpflichtet werde.