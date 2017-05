Politik BY Bayern

30.05.2017

4

0 30.05.2017

Die Staatsregierung will Bayern mit einem "Masterplan Bayern Digital II" zu einer "Leitregion für die Digitalisierung" machen. Mit zehn Punkten will das Kabinett dies schaffen.

Landwirtschaft digital

Garching. Insgesamt sollen bis 2022 weitere drei Milliarden Euro investiert und 2000 neue Stellen geschaffen werden. "Der neue Masterplan wird alle Lebensbereiche treffen, breit in die Gesellschaft wirken und einen flächendeckenden Bayerneffekt haben", erklärte Ministerpräsident Horst Seehofer nach der Kabinettssitzung in Garching. Kernpunkt ist eine "Gigabit-Offensive", mit der eine auf Glasfaserkabeln basierende Infrastruktur bis 2025 eine Datenübertragung im Gigabit-Bereich in ganz Bayern möglich machen soll. Allein dafür ist eine Milliarde Euro vorgesehen. Flankiert werden soll das von 40 000 WLAN-Hotspots, die Hälfte an Schulen. Mit einem mehrjährigen Förderprogramm soll an allen Schulen das digitale Klassenzimmer eingeführt. Informatik wird Pflichtfach an allen Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien.Im Bereich der Forschung und Lehre will die Staatsregierung neue Studienangebote auflegen. Um zur Weltspitze aufzuschließen, sind Initiativen auf den Feldern "Künstliche Intelligenz", Assistenzrobotik und 3D-Druck geplant. Auch Landwirtschaft, Medizin und Pflege sollen ins digitale Zeitalter überführt werden. Zudem soll Bayern "Leitregion für intelligente digitale Mobilitätskonzepte" werden. Dahinter verbergen sich Initiativen zum autonomen Fahren oder der Vernetzung von Verkehrssystemen. In der Wirtschaft werden das Förderprogramm "Digitalbonus" aufgestockt und der Mittelstand bei der weiteren Digitalisierung unterstützt. Für ältere Menschen sollen Hilfsangebote zum Leben in einer digitalisierten Welt auf den Weg gebracht werden. Mit dem neuen Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sowie der weiteren digitalen Aufrüstung bei Polizei und Justiz soll Bayern zur "europäischen Hochburg für IT-Sicherheit" werden.Nach den Worten Seehofers sollen Bayern und seine Menschen zu "Gewinnern der digitalen Revolution" werden. "Mit unseren geplanten Initiativen nehmen wir die Bürger mit in die digitale Zukunft und schaffen positive Perspektiven für das gesellschaftliche Zusammenleben", teilte Seehofer mit. Die SPD-Abgeordnete Annette Karl bezeichnete den Masterplan als "Mogelpackung". Er beinhalte nur längst bekannte und beschlossene Dinge. Eine schnell wirkende Maßnahme wäre die sofortige Aufstockung des Digitalbonus. Grüne und Freie Wähler forderten den Glasfaserausbau bis in jedes Haus.