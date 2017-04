Politik BY Bayern

München. Ohne mehr bürgerliches Engagement und persönliche Verantwortung sieht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Demokratie in Deutschland auf Dauer in Gefahr. "Man kann nicht einfach zuversichtlich sein, optimistisch, dass es schon gut gehen wird", sagte er am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch in München.

Erfahrungen aus anderen Ländern sollten die Menschen in Deutschland dazu veranlassen, das Gespräch über die Demokratie wieder stärker zu suchen. Es müsse deutlich werden, dass Demokratie weder eine Selbstverständlichkeit noch vom Himmel gefallen sei, "sondern dass sie des Engagements der Bürger bedarf".Steinmeiers zweitägiger Besuch in Bayern ist die erste Etappe seiner "Deutschlandreise" in alle 16 Bundesländer. Begleitet wird er dabei von seiner Frau Elke Büdenbender. Das Paar will in München und in Oberbayern besondere Orte der Demokratie besuchen und Menschen hervorheben, die Verantwortung übernehmen. "Demokratie ist die Staatsform der Mutigen", sagte Steinmeier vor Studierenden der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Notwendig seien deshalb "Mut zum Widerspruch, Mut zuzuhören, Mut zum Kompromiss". Zuvor hatte Steinmeier die Gedenkstätte der Widerstandsgruppe der Weißen Rose gewürdigt. "Demokratie verträgt keine Gleichgültigkeit."