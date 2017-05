Studenten halten jung

Politik BY Bayern

21.05.2017

21.05.2017

Die Prognosen bei der Gründung waren nicht gut: Überregionale Medien schrieben von einem "Luftschloss", das nicht viele Studenten anlocken wird. 50 Jahre später hat die Universität Regensburg allen Skeptikern das Gegenteil bewiesen.

Regensburg. Aus anfangs 661 Studenten sind 21 000 geworden. Die Volluniversität bietet heute fast 200 Studiengänge an. Mit der Schaffung der Uni Regensburg sei es zu einer "intellektuellen, kulturellen und wirtschaftlichen Entfesselung" gekommen, die für die Region nicht zu überschätzen sei, sagte Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle am Freitagabend beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Hochschule vor rund 300 Gästen im Historischen Reichssaal. Als Visionäre bezeichnete Spaenle die 18 Gründungsmitglieder des Vereins "Freunde der Universität Regensburg", die bereits 1948 begonnen hatten, sich für die Gründung einer Hochschule einzusetzen. Bis heute unterstützt der Verein die Entwicklung der Uni mit Fördermitteln und Veranstaltungen.Uni-Präsident Udo Hebel betonte den Einfluss der Hochschule auf die Region. "Seit Beginn des Vorlesungsbetriebs vor 50 Jahren haben Generationen von Studierenden das Fundament ihres akademischen, beruflichen und persönlichen Lebenswegs an der Universität Regensburg gelegt - und auf dieser Basis die Zukunftsentwicklungen in Ostbayern und weit darüber hinaus ideenreich und verantwortungsvoll mitgeprägt."Die Uni Regensburg sei hineingeboren worden in einen der größten Erneuerungsprozesse, den das deutsche Universitätssystem bis dahin erlebt hatte. Wie andere Universitätsgründungen in dieser Zeit auch, sollte sie Bildungspotenziale erschließen, Erstakademisierungsprozesse befördern und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Hebel wies darauf hin, dass die Uni heute schon wesentlich älter sein könnte. Bereits 1487 hatte Herzog Albrecht IV. von Bayern gemeinsam mit dem Rat der Stadt Regensburg bei Papst Innozenz VIII. eine Petition zur Gründung einer Universität eingereicht.Für Regensburg bedeutete die Universitätsgründung einen entscheidenden Wendepunkt, betonte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. "Von einer verschlafenen Provinzstadt hat sich Regensburg in eine der wachstumsstärksten Städte in Deutschland gewandelt." Bis heute wirke die Uni auf vielfältige Weise: "Sie ist ein großer Arbeitgeber und Auftraggeber, sie zieht Investitionen und junge Leute an - ihre heute 21 000 Studierenden machen unsere Stadt zu einer der jüngsten im Land." Am 18. Juli 1962 hatte der Landtag die Gründung der Universität Regensburg beschlossen.