BY Bayern

05.02.2017



05.02.2017

Universitäten benutzen Software, um Betrügereien bei Seminararbeiten aufzudecken. Dies ist aber nur ein Baustein. Noch lieber lehren sie ihre Studenten, wie richtiges wissenschaftliches Arbeiten geht.

Datenschutz-Bedenken

München. Die Seminararbeit ist fertig. Wer geschummelt hat, muss fürchten, bei der Korrektur erwischt zu werden. Denn Unis setzen seit einiger Zeit Plagiatssoftware ein, um Betrügereien aufzudecken. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter bayerischen Universitäten zeigt, jedoch eher ungern.An der Universität Erlangen wird keine einheitliche Plagiatssoftware genutzt. "Schließlich sollen Studierende ja zum korrekten Arbeiten erzogen werden und nicht nur durch Strafe von Verstößen abgehalten werden", sagt Pressesprecherin Susanne Langer. Die Dozenten prüfen die Arbeiten meist erst im Verdachtsfall. "Die Fakultäten stellen sicher, dass die Vermittlung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis in allen Studiengängen gegeben ist", heißt es an der Bayreuther Uni.Die Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) nutzt an der Betriebswirtschaftlichen Fakultät die Software "turnitin". "Welche Programme aktuell verwendet werden, wird nicht veröffentlicht, um die Effektivität nicht zu gefährden", sagt eine LMU-Sprecherin. Die Gutachter prüfen auch, ob Stiländerungen oder -brüche in der Arbeit auftauchen.An der Uni in Bamberg ist man skeptisch. "Typischerweise greift eine wirksame Software auf Daten zu, die wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht für diesen Zweck freigeben können und wollen", sagt eine Sprecherin. Rechtlich unbedenkliche Programme dagegen lieferten nur unzuverlässige Ergebnisse.