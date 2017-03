Politik BY Bayern

19.03.2017

Washington/München. Mehr Geld ist bei Militärs immer willkommen, auch beim US-Militär. So begrüßen sie zwar die Erhöhung des US-Verteidigungshaushaltes, doch die Kürzungen beim Etat das amerikanischen Außenministeriums, die der neue US-Präsident Donald Trump plant, erfüllt sie mit Sorge. Der ehemalige CIA-Direktor, US-General David Petraeus, sagte zur deutschen Wochenzeitung "Die Zeit": "Diplomatie ohne ein starkes Militär im Rücken ist wie Baseball ohne Schläger." Andererseits gelte aber auch: "Ein mächtiges Militär ohne Diplomatie geht auch nicht. Das ist wie Baseball ohne Ball."

Trump will den Verteidigungsetat um 54 Milliarden Dollar anheben - ein Plus von zehn Prozent. Im Gegenzug sollen unter anderem die Mittel des Außenministeriums um 28 Prozent gekürzt werden. Eine Woche vor Vorstellung des Haushaltsplanes warnte der Kommandeur des US-Afrikakommandos ( AFRICOM ), General Thomas D. Waldhauser, bei einer Anhörung im Verteidigungsausschuss des amerikanischen Senats, mit Blick auf den islamistischen Terrorismus: Der alleinige Einsatz des Militärs garantiere keinen Erfolg. "Wir könnten an diesem Nachmittag alle von ISIL und Boko Haram ausschalten, und am Ende der Woche, wäre ihre Reihen wieder gefüllt."Der US-General hatte schon im Gespräch am Rande der Sicherheitskonferenz in München darauf hingewiesen, dass eine Stabilisierung der Länder in der Sahelzone und im Ostafrika ausschließlich mit Militär nicht gelingen könne. Es sei der Aufbau funktionierender Regierungen und Verwaltungen nötig. Deshalb sind in sein Hauptquartier, das in Stuttgart angesiedelt ist, das US-Außenministerium und die staatliche amerikanische Entwicklungsorganisation US-Aid eingebunden."Viele Leute, besonders jene, die Uniform tragen, haben gesagt, wir können unseren Weg nicht zum Sieg töten", sagte Waldhauser im Senat. Auf die Nachfrage des Senators Lindsey Graham (Republikaner) ob die USA ohne "soft power", also ohne Einsatz ziviler Mittel, den Krieg gewinnen könnten, antwortete Waldhauser: "Die kurze Antwort ist Nein. Wir können ohne "soft power" nicht gewinnen." Der Kommandeur des US-Zentralkommandos ( CENTCOM ), General Jospeh L. Votel, stimmte ihm zu.Der US-General, in dessen Verantwortungsbereich die US-Einsätze in Syrien und im Irak gegen die Terrormiliz IS sowie gegen die Taliban in Afghanistan fallen, unterstrich in seiner schriftlichen Stellungnahme: "Ein rein militärischer Ansatz ist nicht ausreichend." Sie wollten vermehrt andere Mittel und Teile aus der US-Regierung und der internationalen Gemeinschaft einbinden.Bereits seit Jahren fordern US-Militärs, darunter auch Robert Gates in seiner Zeit als Verteidigungsminister von US-Präsident Barack Obama, dass die Gelder für Anti-Terror-Programme des Außenministeriums und von US-Aid erhöht werden sollten. Vergeblich: Unter Trump drohen nun sogar deutliche Kürzungen.