19.02.2017

Die Konkurrenz wird größer. Nach Natascha Kohnen und Florian von Brunn gibt es einen weiteren Kandidaten für den SPD-Landesvorsitz: Auch Klaus Barthel will in die Urwahl ziehen.

Nürnberg. Der Bundestagsabgeordnete will gegen SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen und den Münchener Landtagsabgeordneten Florian von Brunn antreten. In Bayern müsse die SPD unter Beweis stellen, dass sie auch in wirtschaftlich starken Bundesländern mehrheitsfähig sei, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. "Das geht nur über Kompetenz in den Bereichen Arbeit, Wirtschaft und Gerechtigkeit."Der Landesvorstand der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) hatte am Samstag in Nürnberg beschlossen, Barthel als künftigen SPD-Landeschef vorzuschlagen. Der 1955 geborene Politiker ist Landes- und Bundesvorsitzender der AfA. Darüber hinaus ist er Mitglied im Landesvorstand sowie dem Präsidium der Bayern-SPD. "Die Menschen werden sich nur von uns begeistern lassen, wenn wir einen klaren Führungsanspruch erheben. Ich bin bereit, mit meiner Lebens- und Politikerfahrung dafür einzustehen", betonte der Oberbayer.Da sich mehrere Kandidaten um das Amt bewerben, soll es noch vor dem Parteitag im Mai die Urwahl geben, deren Sieger dann auf dem Parteitag offiziell als neuer SPD-Landesvorsitzender bestätigt wird.