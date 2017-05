Politik BY Bayern

München. Die Staatsregierung warnt jetzt auch auf Arabisch und Türkisch vor den Gefahren des Salafismus. Die vom Innenministerium herausgegebene Broschüre "Salafismus - Prävention durch Information - Fragen und Antworten" gab es bislang nur in deutscher Sprache; eine russische Übersetzung soll bald auch zur Verfügung stehen. "Wir wollen jedem klarmachen, dass der Salafismus mit unserer Rechts- und Werteordnung absolut unvereinbar ist", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München. "Bei dieser Botschaft darf die Sprache kein Hindernis sein." Die erstmals 2014 veröffentlichte Broschüre, die bundesweit auf große Resonanz stieß, liege jetzt auch auf Französisch und Englisch vor. "Wir können jetzt noch besser diejenigen erreichen, die kein oder nicht ausreichend Deutsch sprechen. So verhindern wir, dass Menschen sich in fanatische Ideen verrennen und auf die demokratiefeindliche Propaganda der Salafisten hereinfallen", sagte Herrmann. Salafisten suchten gezielt auch unter Flüchtlingen neue Anhänger für ihre extremistischen Ideologien. Eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung spielten Internetplattformen wie Facebook oder Youtube.