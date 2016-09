Politik BY Bayern

13.09.2016

13.09.2016

München. (jum) Die Staatsregierung will die personelle Basis für die Freiwilligen Feuerwehren im Freistaat verbreitern. Sie hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nun in die parlamentarische Beratung geht. Zur Nachwuchsgewinnung will die Staatsregierung "Kinderfeuerwehren" für Kinder ab 6 Jahre zulassen. Auf der anderen Seite soll das Höchstalter für den aktiven Feuerwehrdienst von 63 auf 65 Jahre erhöht werden, wie Innenminister Joachim Herrmann erklärte. Es wäre "fatal", das Wissen und die Erfahrung älterer Feuerwehrmänner nicht zu nutzen, meinte Herrmann.

Zudem will der Minister die Feuerwehren für geistig und körperlich behinderte Menschen öffnen. Mit der Gesetzesnovelle wird ferner die Möglichkeit zur Zusammenarbeit von Feuerwehren über Gemeindegrenzen hinweg erleichtert und bei Bedarf die Arbeit der Kreisbrandräte durch die Ernennung von Fachkreisbrandinspektoren unterstützt.