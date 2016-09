Sport BY Bayern

Würzburg. Die Würzburger Kickers haben nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen mal wieder eine Enttäuschung erlebt. Das Überraschungsteam der 2. Fußball-Bundesliga musste sich am Mittwoch trotz guter Leistung dem 1. FC Union Berlin mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Liga-Toptorjäger Collin Quaner nutzte in der 84. Minute die einzige Chance, die ihm eine sonst sichere Kickers-Defensive bot, zum einzigen Tor des Abends. "Wir haben einmal nicht aufgepasst und wurden dafür bestraft", haderte Kickers-Trainer Bernd Hollerbach.

Dessen Elf scheiterte vor 10 148 Zuschauern an der Chancenverwertung und rutschte am sechsten Spieltag von Tabellenrang zwei auf sechs ab. "Das wirft uns nicht um", meinte Rechtsverteidiger David Pisot und kündigte vor dem nächsten Punktspiel am Sonntag bei Dynamo Dresden an: "Wir werden wieder mit dem gleichen Selbstvertrauen antreten."Wie schon bei den überraschenden Erfolgen gegen Bochum (2:0) und in Fürth (3:0) zeigten die Würzburger auch gegen Union keine Angst und spielten von Beginn an mutig nach vorne. Vor allem über die linke Seite mit Peter Kurzweg - der den angeschlagenen Junior Diaz ersetzte - und Nejmeddin Daghfous kombinierten sich die Unterfranken immer wieder sehenswert nach vorne. Die Hollerbach-Schützlinge mussten ihr Spiel im Gegensatz zu den vorangegangen Partien variieren, weil Union ihnen über weite Strecken die Kontrolle über das Geschehen überließ.Das hätten die Kickers vor der Pause in einigen Situationen fast zur Führung genutzt. Zunächst ging ein Seitfallzieher von Tobias Schröck knapp am Tor vorbei (7.), kurz darauf scheiterte Daghfous mit einem Fernschuss - die Abpraller konnten Rico Benatelli und Elia Soriano nicht verwerten (10.). Die beste Chance in Durchgang eins hatten aber die Gäste aus Berlin, die mit den beiden Liga-Topscorern Quaner und Steven Skrybski nach Franken gereist waren. Nach einem Eckball von Christopher Trimmel köpfte Damir Kreilach den Ball nur an die Latte (34.).Nach dem sensationellen 3:0 in Fürth hatte Coach Hollerbach nur einen Kritikpunkt gefunden, nämlich die Chancenverwertung. Und die wurde den Kickers nun zum Verhängnis. In der 48. Minute schlenzte Benatelli den Ball aus 16 Metern in die Arme von Torwart Jakob Busk, kurze Zeit später schoss Daghfous aus identischer Position am Tor vorbei (63.). Besser machte es Quaner, der kurz vor Schluss an der Strafraumgrenze nicht entscheidend attackiert wurde und ansatzlos abschloss. Der Ball hüpfte am verdutzten Torwart Robert Wulnikowski vorbei von der Innenseite des langen Pfostens über die Linie.