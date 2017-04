Sport BY Bayern

26.04.2017

4

0 26.04.2017

Vom geplanten Triple bleibt dem FC Bayern vermutlich nur der deutsche Meistertitel. Die Münchener scheitern auch im DFB-Pokal im Halbfinale mit 2:3 an Borussia Dortmund.

München. War es nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid noch ein kleines Störfeuer, dürfte beim FC Bayern jetzt der Baum brennen. Mit 2:3 unterlagen sie am Mittwochabend in der ausverkauften Allianz-Arena Borussia Dortmund. Die Elf von Thomas Tuchel bestreitet dagegen das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt in Berlin. Reus brachte den BVB früh in Führung, die Martinez und Hummels noch vor der Pause drehten. Im zweiten Durchgang schossen Aubameyang und Dembélé den BVB nach Berlin. In ersten 45 mitreißenden Minuten bewiesen beide Teams, weshalb sie immer noch die beiden besten deutschen Vertreter sind - trotz des Ausscheidens im Europapokal. Die Borussen waren im Vergleich zur Pleite im Liga-Duell vor drei Wochen nicht mehr wiederzuerkennen. Reus, Aubameyang und Dembélé setzten die Bayern-Hintermannschaft früh unter Druck. Besonders Martinez wackelte öfter bedenklich.Bereits nach zwei Minuten hatte der schwarz-gelbe Anhang den Torschrei auf den Lippen, als Aubameyang nach einem Guerreiro-Querpass zwei Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig traf. Der Dortmunder Führungstreffer durch Marco Reus (19.) war hochverdient, wenngleich unter gütiger Mithilfe von Javi Martinez entstanden. Der Spanier spielte einen Rückpass blind in Richtung Neuer-Vertreter Ulreich, der agile Guerreiro roch den Braten, spritzte dazwischen und brachte die Kugel aufs Tor. Ulreich lenkte den Abschluss zwar noch an den Pfosten, doch Reus schob den Abpraller mühelos ins leere Tor.Der Innenverteidiger machte seinen Fehler aber umgehend in bester Rosamunde-Pilcher-Kitsch-Manier wieder wett. Nach 28 Minuten wuchtete er einen Eckball von Xabi Alonso per Kopf zum Ausgleich in die Maschen - zu diesem Zeitpunkt überraschend. In der Folge gewannen die Bayern mehr und mehr die Oberhand. Besonders die Flügel-Duos Alaba/Ribéry und Lahm/Robben belebten das Offensivspiel der Gastgeber. Und als sich sogar der zweite Innenverteidiger Mats Hummels mit ins Offensivspiel einschaltete, hatte sich die Ancelotti-Truppe endgültig in einen Rausch gespielt. Der Rückkehrer war es auch, der die Bayern kurz vor der Pause in Führung brachte. Eine Ribéry-Hereingabe drückte er trocken ins kurze Eck (41.). Noch vor dem Gang in die Kabine hätte Lewandowski den dritten Treffer markieren müssen, doch er scheiterte alleine vor BVB-Keeper Bürki.Auch nach dem Wechsel blieben die Bayern auf dem Gaspedal. Lewandowski (48.) und vor allem Robben (58./63.) vergaben weitere Großchancen grob fahrlässig, die das Final-Ticket nach Berlin frühzeitig klargemacht hätten. Dieser Chancenwucher rächte sich schnell: Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang nickte eine Flanke von Dembélé zum 2:2 ein (68.). Ein Tor, das sich nicht unbedingt angekündigt hatte. Und keine zehn Minuten später vollendete Dembélé einen mustergültigen Konter über Reus und Aubameyang per Schlenzer in den Winkel zur erneuten Dortmunder Führung (74.). Bis zum Schlusspfiff rannten die Bayern vehement an - vergeblich.