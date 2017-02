Sport BY Bayern

05.02.2017

Es kommt höchst selten vor, dass alle 75 000 Zuschauer in der Allianz-Arena bei einer Auswechslung der Gäste frenetisch applaudieren. Gegen den FC Schalke 04 war das nach 59 Spielminuten der Fall.

München. Wenn die Akteure in der Allianz-Arena nach dem Duschen aus der Kabine kommen, müssen sie auf dem Weg zum Mannschaftsbus durch die Mixed-Zone, in der Pressevertreter warten, um Stimmen zum Spiel einzufangen. Dabei gehen die Gäste rechts rum, und die bayerischen Gastgeber nehmen den linken Gang. Als Holger Badstuber am Samstag nach der Partie Bayern gegen Schalke (1:1) durch die Milchglastür kam, hielt er kurz inne, konzentrierte sich und sagte: "Da geht's lang." Es war ungewohnt für ihn, da er erstmals in seiner Heimat den Weg in den Mannschaftsbus der Gäste nehmen musste. "Ich bin Profi, habe versucht, mich auf mein Spiel zu konzentrieren. Aber natürlich war es ein emotionaler Moment, als ich erstmals in der Arena in die Gästekabine ging."Schalke-Trainer Markus Weinzierl hatte die ganze Woche über geblufft, als er einen Einsatz Badstubers ausgeschlossen hatte. Doch just gegen den FC Bayern, von dem die Schalker Badstuber im Winter ausgeliehen hatten, erhoffte sich der Trainer aber vermutlich doch einiges an Insiderwissen gegen Lewandowski, Robben oder Costa. Und so absolvierte Badstuber seine ersten Minuten für den neuen Verein ausgerechnet gegen den Verein, bei dem er von Kindesbeinen an kickt. Und die Bayern-Leihgabe kam auch schwer in die Partie, sah beim Führungstreffer von Lewandowski nicht gut aus. "Das hatte ein bisschen was von Ping Pong. Aber die Bayern machen das auch gut, spielen den Angriff im Tempo zu Ende", sagte Badstuber. Immerhin traf Innenverteidigerkollege Naldo unmittelbar im Anschluss per direktem Freistoß zum Ausgleich.Dabei sah Welttorhüter Manuel Neuer nicht gut aus. "Ich wäre von der Länge her da gewesen, nur habe ich die Absprunghöhe des Aufsetzers falsch eingeschätzt", nahm Neuer den Ausgleich auf seine Kappe. Immerhin bewahrte der Schlussmann seine Bayern in der Folgezeit vor schlimmeren Folgen. "Man darf nicht davon ausgehen, dass wir einfach so weitermachen können. Wir müssen uns schleunigst Gedanken machen, wie wir hier Fußball spielen", kritisierte Neuer ungewohnt deutlich den abermals pomadigen Auftritt der Bayern.Die Schalker Fans pfiffen ihren ehemaligen "Liebling" während der 90 Minuten konsequent aus und bedachten ihn mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. "Daran habe ich mich ja schon gewöhnt", nahm er die Schmähgesänge locker. Die gab es nach 59 Minuten nicht, als Holger Badstuber ausgewechselt wurde. "Ich habe nicht viel gespielt in letzter Zeit und gegen die Bayern muss man ja doch etwas laufen. Da hat sich mein Oberschenkel gemeldet, aber nichts schlimmes", erklärte Badstuber seine Auswechslung.Er hatte sich mit klugen Pässen im Spielaufbau und gutem Zweikampfverhalten gegen Lewandowski längst ins Rampenlicht gespielt. Als er Richtung Bank trottete, mischten sich "Badstuber, Badstuber"-Rufe aus der Südkurve mit dankbarem Klatschen des Schalker Anhangs. Badstuber deutete zunächst rundherum zu allen Fans und schlug sich dann zweimal auf der Brust. "Einmal für meinen aktuellen Verein und einmal den Verein und die Fans meines Herzens."