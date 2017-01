Sport BY Bayern

21.01.2017

1

0 21.01.2017

Bayreuth. Auf dem Weg zum einfachsten Titel im deutschen Basketball wittern die Außenseiter ihre Chance. Mit einem einzigen Sieg können Medi Bayreuth, die Telekom Baskets Bonn und die MHP Riesen Ludwigsburg im BBL-Pokal ihre Teilnahme am Top Four in Berlin (18./19. Februar) perfekt machen. "Der Reiz ist der Modus. Man muss zwar drei Topteams schlagen, aber für uns ist es der realistischere Weg, einen Titel zu gewinnen", erklärte Bayreuths Trainer Raoul Korner vor den Qualifikationsspielen. Die Oberfranken allerdings haben das schwierigste und gleichzeitig brisanteste Los gezogen: Bayreuth trifft im Derby auf den deutschen Meister Brose Bamberg. "Wir sind Außenseiter, das ist klar, aber darauf gebe ich wenig. Dieses Match gegen Bamberg spielen zu dürfen, ist uns nicht genug", sagte Korner vor der Begegnung am Sonntag (15.30 Uhr). Es sei gleichzeitig "eine Auszeichnung" und "ein Bonus-Spiel" - denn im Pokal dürfen nicht alle Bundesligisten, sondern nur die besten Sechs der Tabelle mitspielen. Bereits an Weihnachten trafen die beiden Teams aufeinander. Bamberg gewann erst nach Verlängerung und hatte mit dem Überraschungsteam von Coach Korner große Mühe.