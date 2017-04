Sport BY Bayern

München. Während Präsident Uli Hoeneß wort- und ungewohnt auch grußlos aus dem Bauch der Arena stapfte, stellte sich Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nach der bitteren Dortmund-Pleite den wartenden Medienvertretern. "Das ist eine Niederlage, die tut richtig weh. Was wir jetzt innerhalb einer Woche erlebt haben, mit der Niederlage in Madrid und dem Pokal-Aus gegen Dortmund, das verkraftet kein Verein und keine Mannschaft einfach so."

Der Bayern-Boss befürchtet, dass das Doppel-Pokal-Aus noch mentale Auswirkungen auf die restlichen vier Spiele in der Bundesliga haben könnte. "Noch haben wir überhaupt keinen Titel eingefahren in dieser Saison. Wir müssen jetzt schleunigst die Kurve kriegen, dürfen nicht in ein Loch fallen und sollten am Samstag in Wolfsburg dreifach punkten. Das wird nach dem heutigen Abend aber alles andere als einfach." Danach solle spätestens im nächsten Heimspiel am 32. Spieltag gegen Darmstadt 98 der Titel "dicht gemacht werden". Die Stimmung sei in München aktuell natürlich schlecht - trotz des "eigentlich guten Spiels". Aber so unmittelbar nach der Partie sei es nicht der richtige Zeitpunkt, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. "Jetzt müssen wir erstmal unsere Wunden lecken, und die sind nach einer solchen Pleite zweifellos vorhanden. Erst danach werden wir uns zusammensetzen und in aller Ruhe unsere Zukunft planen."Besonderes Mitgefühl empfand Rummenigge für seinen Kapitän: "Philipp Lahm wollte unbedingt noch einmal nach Berlin. Das ist jetzt natürlich extrem bitter für ihn."