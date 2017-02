Sport BY Bayern

12.02.2017

12.02.2017

Ingolstadt. Irgendwann ist er abhanden gekommen, der Spaß am Spiel: Irgendwann in der Winterpause. Oder in der Wüste, im Trainingslager in Katar. Sie suchten ihn in Freiburg, in Bremen, in den eigenen vier Wänden gegen Schalke und Wolfsburg. Und auch am Samstag in Ingolstadt wurden sie nicht richtig fündig. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Bayern-Kapitän Philipp Lahm nach dem 2:0-Sieg beim FC Ingolstadt zwar, aber es war eigentlich wieder wie in den Spielen zuvor: Leidenschaft, Leichtigkeit, die Lust aufs Fußballspielen, die Spielfreude - all das fehlt den Seriensiegern der vergangenen Jahre derzeit. "Klar, spielerisch ist die Leistung noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", gab Lahm dann auch zu. Selbst der Vorletzte der Bundesliga-Tabelle schaffte es mit ganz profanen Mitteln - Kampf und guter Ordnung auf dem Platz - den Bayern das Leben über 89 Minuten und 30 Sekunden schwerzumachen. Dann traf Arturo Vidal doch noch zur Bayern-Führung, Arjen Robben legte mit dem Schlusspfiff dass 2:0 nach.

Ich habe manchmal das Gefühl, auch der da oben will mich derzeit piesacken. Der wieder einmal erfolglose Thomas Müller

"Das ist kein Zufall, dass wir solche Spiele noch gewinnen", sagte Thomas Müller wohl nicht zu Unrecht. Auch wenn die Bayern sich derzeit zum Großteil durchs Spiel würgen, dank ihrer individuellen Klasse treffen sie eigentlich immer. Und am Samstag durften sie auch noch einen Joker ziehen: "Auf diesem schlechten Platz war spielerisch nicht mehr möglich", nahm Keeper Manuel Neuer seine Vorderleute in Schutz. Müller bestätigte die Einschätzung: "Der Platz war für Kombinationsfußball völlig ungeeignet."Trainer Carlo Ancelotti, ansonsten eher in sich ruhend an der Außenlinie, nahm am Samstag auffallend oft mit Zwischenrufen am Spielgeschehen teil. Vielleicht wollte er auch nur die Teamstruktur ordnen, die er mit seiner Aufstellung etwas durcheinander gebracht hatte. Denn der Italiener probierte etwas Neues: Keiner der vier nominellen Außenstürmer stand zunächst auf dem Platz: Franck Ribéry ist noch verletzt, Douglas Costa, Arjen Robben und Kingsley Coman hüllten sich zu Anpfiff in warme Decken. Die Bayern ließen die Flügel hängen. Zu seinem Experiment sagte Ancelotti nichts, er war einfach nur froh: "Es war ein schwerer Sieg, den wir uns mühevoll erarbeitet haben."Arbeit statt Kunst ist derzeit angesagt bei den Bayern. Die allein wird aber am Mittwoch nicht reichen, wenn der FC Arsenal zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League aufkreuzt. Lahm: "Da wird dann einfach wichtig sein, im Hinspiel kein Tor zu kassieren." Und an seine Offensivkollegen glaubt er ohnehin: "Wir sind immer für ein Tor gut."Auf Thomas Müller trifft dies derzeit aber nicht zu. Kurz nach der Pause hatte der Pechvogel der Saison eine Riesenchance. Der Ball trudelte Richtung Tor, ehe ihn ein Ingolstädter Verteidiger von der Line kratzte. "Ich habe manchmal das Gefühl, auch der da oben will mich derzeit piesacken", nahm es der Angreifer mit seinem typischen Humor. Auch von oben gibt's derzeit keine Hilfe für die Bayern, auf ihrer Suche nach dem Spaß am Spiel.