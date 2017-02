Sport BY Bayern

10.02.2017

1

10.02.2017

Der EV Landshut bleibt in dieser Saison der Lieblingsgegner der Blue Devils. Nach den beiden Siegen in der Vorrunde setzten sich die Weidener auch beim ersten Aufeinandertreffen in der Meisterrunde durch - und das in sensationeller Höhe.

Am Sonntag gegen Selb

Landshut. Die Blue Devils haben am Freitagabend eine riesige Portion Selbstvertrauen für das Derby am Sonntag gegen Spitzenreiter Selb getankt. Die Weidener feierten beim EV Landshut mit 10:1 (4:1, 3:0, 3:0) den höchsten Saisonsieg und wahrten zugleich die weiße Weste gegen den niederbayerischen Traditionsverein in dieser Spielzeit.Markus Berwanger freute sich über den Auftritt seiner Mannschaft. "Ich habe schon letzte Woche gesagt, dass die Frische zurückkommt. Und jetzt spielen wir auch wieder besser. Wir waren heute bereit, alle drei Blöcke waren gut und Torwart Philip Lehr hat sehr gut gehalten", sagte der Coach der Blue Devils.Dabei sei Landshut keineswegs so chancenlos gewesen, wie das klare Resultat vermuten lässt. Auch die Schussstatistik war nahezu ausgeglichen, was für eine effektive Chancenverwertung und eine disziplinierte Defensivleistung der Oberpfälzer spricht. "Landshut hat mit Risiko gespielt und Druck gemacht, war aber hinten sehr anfällig. Wir dagegen waren heute hinten sehr kompakt", erklärte Berwanger.Im von beiden Seiten sehr schnell geführten ersten Drittel gingen die Blue Devils durch Marko Babic (4. Minute) und Matt Abercrombie (7.) früh mit 2:0 in Führung. Als Michael Kirchberger die einzige Weidener Strafe an diesem Abend verbüßte, nutzte Max Hofbauer (10.) das Powerplay zum Anschlusstreffer. Die Gäste blieben aber unbeeindruckt und legten durch Martin Heinisch (14.) und Marko Babic (16.) das 3:1 und 4:1 nach. EVL-Trainer Alexander Serikow nahm eine Auszeit und wechselte den Torwart - Max Englbrecht löste Patrick Berger ab.Die Landshuter versuchten zwar, ins Match zurückzukommen, doch diesmal ließen sich die Blue Devils nicht vom Siegkurs abbringen. Sie agierten sehr clever, anders als am vergangenen Sonntag, als sie in Peiting nach einer 3:0-Führung noch mit 3:5 unterlagen. Im zweiten Abschnitt nutzten die Weidener eine doppelte Überzahl durch Ralf Herbst (29.) zum 5:1. Und bis Drittelende erhöhten Marko Babic (32.) mit seinem dritten Treffer sowie Doppel-Torschütze Matt Abercrombie (39.) auf 7:1. In den letzten 20 Minuten sorgte auch der dritte Block durch Marco Pronath (52.) und Michael Kirchberger (57.) für Tore. Den Schlusspunkt zum 10:1 setzte Patrick Schmid (58.).Den Schwung wollen die Blue Devils am Sonntag (Beginn 18.30 Uhr) ins Derby gegen Spitzenreiter VER Selb mitnehmen. "Jetzt wollen wir am Sonntag nachlegen, Selb ist nicht unschlagbar", lautet die Kampfansage von Trainer Markus Berwanger. Dass die Wölfe momentan tatsächlich nicht unantastbar sind, zeigte sich am Freitag bei der 2:5-Heimpleite gegen den EC Peiting.