12.05.2017

Rein sportlich geht es weder für den FC Bayern noch für RB Leipzig im Schlagerspiel um etwas. Stattdessen steht jede Menge Prestige auf dem Spiel. Die Münchener basteln derweil eifrig an der Zukunft. Der ausgeliehene Medhi Benatia wechselt für eine stattliche Ablösesumme fest zu Juventus Turin.

Klopp herbeigebeamt

Sanches muss liefern

München. Jetzt wollen die Meister-Bayern noch zweimal richtig Spaß haben. Zwar gehe es im Liga-Gipfel mit RB Leipzig auch ums Prestige, sagte Carlo Ancelotti: "Aber es ist ein Fest für beide Mannschaften." Die Bayern möchten mit einem Zeichen der Stärke beim Tabellenzweiten und eine Woche später bei der großen Party mit der Meisterschale und dem Philipp-Lahm-Abschied die Spielzeit würdig ausklingen lassen. "Wir wollen diese Saison gut beenden. Wir nutzen die Zeit, unseren Titel zu feiern", kündigte Ancelotti an.Der italienische Starcoach traf am Tag vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Leipzig noch mit Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Diego Simeone, dem Trainer von Atlético Madrid, zusammen. Besser gesagt mit den Hologrammen der beiden, denn Klopp und Simeone waren aus ihren Städten zugeschaltet. "Ich bin noch aus der Generation, die Raumschiff Enterprise geschaut hat. Es kommt mir vor, als wäre ich nach München gebeamt worden", scherzte der frühere BVB-Trainer, der mit Ancelotti und Simeone Werbung für den Audi Cup in der Saisonvorbereitung am 1. und 2. August in München machte. Beim munteren Talk der internationalen Trainergrößen bescheinigte Klopp dem Münchner Coach in dessen Premierensaison "großartige Arbeit". Ancelotti ließ sich zumindest in dieser Runde entlocken, dass er sowohl den Wunsch als auch die Lust auf eine noch stärkere Mannschaft in der neuen Saison habe. "Wir wollen noch besser sein", sagte Ancelotti. Namen könne er keine nennen, aber neue Spieler würden da sein. Sicher ist: Die Zukunftsplanung ist angelaufen. Nicht mehr dabei ist in der neuen Saison Holger Badstuber. Nach seiner Leihe zum FC Schalke 04 kehrt er nicht mehr nach München zurück. Auch Medhi Benatia verlässt die Bayern endgültig und wechselt zu Juventus Turin. Der Champions-League-Finalist zog die Kaufoption und verpflichtete den Abwehrspieler für 17 Millionen Euro.Fest eingeplant sind der in seiner ersten Münchener Spielzeit enttäuschende Portugiese Renato Sanches und der mit wiederholten Reservistenauftritten unglückliche Jérôme Boateng. "Er hat eine schwierige Saison", sagte Ancelotti mit Blick auf die lange Verletzungspause von Boateng. "Sein Standing ist gut. Er ist unser Spieler - und er wird nächste Saison unser Spieler sein." Geduld müsse man mit dem 19-jährigen Sanches haben. Aber natürlich erwarte man mehr vom Europameister.Beim vorletzten Saisonspiel in Leipzig steht Sanches nicht in der Startelf. Denn Ancelotti kündigte die bestmögliche Aufstellung an. Neben den verletzten Manuel Neuer, Sven Ulreich und Javi Martínez muss auch der angeschlagene Mats Hummels passen.