16.02.2017

Nach der 5:1-Gala gegen Arsenal London steht der FC Bayern bereits mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale der Champions-League. Da machen auch Robben, Lahm und Hummels (fast) nicht mehr künstlich auf Spannung. Nur der Trainer warnt - er ist schließlich ein gebranntes Kind.

Lahm läuft und läuft

Carlos Hinspiel-Fluch

München. Während sich die Bayern in der Bundesliga eher mit rumpelnden Dusel-Siegen Richtung Meisterschaft hangeln, zeigen sie in der Königsklasse ihr anderes Gesicht: Zauberfußball, Spielfreude, Traumtore - gegen den FC Arsenal kommen diese Attitüden erstmals 2017 zum Vorschein. "Also wenn das heute kein Statement war? Man hat gesehen: Wenn es drauf ankommt, sind wir da", hält Kunstschütze Arjen Robben den zuletzt immer lauter werdenden Kritikern entgegen. Bis er vor die wartende Journalistenschar tritt, dauert es allerdings: Der Holländer muss gemeinsam mit Thiago, dem anderen Protagonisten der "bayerischen Nacht", zur Dopingprobe.Es ist kurz vor Mitternacht als er gemächlich aus dem Kabinentrakt geschlichen kommt. Trolli in der linken und das Handy in der rechten Hand am Ohr. Er stellt sich vor den Pulk aus Kameras, Mikrofonen und Smartphones - und telefoniert in aller Seelenruhe noch zwei Minuten mit seiner Frau. "Jetzt seid ihr dran", sagt er in Richtung der geduldig wartenden Presse-Meute. Es habe Spaß gemacht, auch wenn er nicht erwartet habe, dass sich der Gegner so leicht ergibt. "Nur Philipp fand es nicht lustig, als ich ihn Mitte der zweiten Hälfte zum gefühlt 50. Mal steil geschickt habe." Immerhin könnte die bayerische Flügelzange Robben/Lahm längst in jeder Alt-Herren-Truppe mitkicken. Vielleicht erklärt auch das enorme Laufpensum des scheidenden Kapitäns, dessen "rein zufällige und der Willkür des Schiedsrichters entsprungene" Gelb-Sperre im Rückspiel. "Es gibt sicher unangenehmere Zeitpunkte als nach einem 5:1-Sieg im Hinspiel", leugnet Lahm zumindest nicht einen Hauch von Absicht bei seinem taktischen Foul kurz vor Schluss. Somit geht Lahm "gelbsorgenfrei" ins Viertelfinale und genießt inmitten etlicher "Englischen Wochen" zudem eine schöpferische Pause. Auch Mats Hummels hat den Triple-Traum längst noch nicht aufgegeben. "Wenn wir schon mal im Viertelfinale sind, wollen wir natürlich mehr." Nur, um sich sogleich zu korrigieren. "Natürlich falls wir das Viertelfinale erreichen sollten - ich nehme meine vorherige Formulierung offiziell zurück", sagt der Innenverteidiger mit ernstem Lächeln.So richtig zweifelt aber niemand mehr am Weiterkommen der Bayern. Na ja, fast. "Es ist erst die erste Halbzeit des Achtelfinales gegen Arsenal gespielt. Wir müssen auch in London eine Top-Leistung abrufen", hebt Trainer Carlo Ancelotti den Zeigefinger. Ein Blick in seine Trainer-Historie offenbart den Grund seiner Zurückhaltung. Champions-League-Viertelfinale 2004: Der AC Mailand scheidet nach einem 4:1-Hinspielsieg gegen Deportivo La Coruna noch aus. 0:4 geht das Rückspiel in Spanien in die Binsen. Milan-Trainer damals: Carlo Ancelotti. Oder das Champions-League-Finale 2005: Der AC Mailand führt den FC Liverpool vor und liegt zur Halbzeit 3:0 vorne. Im zweiten Abschnitt schlagen die Engländer zurück und holen sich im Elfmeterschießen den Cup. Milan-Trainer damals: Carlo Ancelotti.Ob auch Thomas Müller diese Statistiken seines Coaches im Kopf hat, ist nicht bekannt, aber an möglichen Viertelfinal-Träumereien beteiligt sich auch er nicht. "Wir waren nicht so schlecht heute. Aber meinen Treffer will ich heute eher in Ruhe genießen", sagt er in ungewohnt zurückhaltender und gewohnt lässiger Müller-Manier, ehe er in die Münchener Nacht entschwindet. Zu dieser Zeit wartet Thiago noch immer auf seinen Beitrag zur Dopingprobe. Er will ihm an diesem Tag nicht mehr gelingen. Dafür ist dem zweifachen Torschützen Spielgestalter aber auf dem Platz fast alles gelungen.