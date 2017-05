Sport BY Bayern

07.05.2017

Ingolstadt. Aufgeben? Niemals. Direkt nach dem Abpfiff fühlte sich das 1:1 (0:0) gegen Bayer 04 Leverkusen für alle beim FC Ingolstadt niederschmetternd an. "Das ist bitter", sagte Trainer Maik Walpurgis und fügte in Gedanken versunken hinzu: "Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort in der Rückrunde schon in den Mund genommen habe." Viel zu häufig auf jeden Fall. Auch der verpasste Arbeitssieg im vorletzten Heimspiel der Saison konnte die Hoffnung der Schanzer auf ein Rettungswunder in der Fußball-Bundesliga aber nicht komplett zerstören. "Die Bundesliga hat schon so viele verrückte Geschichten am 34. Spieltag geschrieben. Warum nicht auch in diesem Jahr?", erklärte Walpurgis trotzig.

Einmal mehr fehlte seinem Team am Samstag ein Schuss Abgezockheit, um die Führung nach dem feinen Tor von Sonny Kittel (73.) ins Ziel zu bringen. Der erst 17-jährige Kai Havertz konnte für Leverkusen nach einem Eckball ausgleichen (78.). Es war bereits das 22. Gegentor, das der FCI in der Schlussviertelstunde kassierte - Höchstwert in der Bundesliga."Es wird jetzt sehr kritisch", gestand Ingolstadts Vereinsboss Peter Jackwerth: "Im Normalfall ist ein Punkt gegen einen Champions-League-Teilnehmer okay, aber in unserer Situation ist das zu wenig."Drastisch beschrieb Kapitän Marvin Matip die Ausgangslage vor den letzten beiden Spieltagen: "In Freiburg heißt es jetzt friss oder stirb. Uns helfen nur noch zwei Siege."