26.08.2016

Nürnberg. (dpa) Stürmer Guido Burgstaller will den 1. FC Nürnberg in diesem Sommer nicht mehr verlassen. "Das Thema ist durch. Ich bleibe hier", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler der "Bild"-Zeitung. Burgstaller wäre nach dem verpassten Aufstieg mit dem Club gerne zum SC Freiburg in die Fußball-Bundesliga gewechselt. Sein Vertrag beim FCN läuft im Sommer 2017 aus.

In den ersten beiden Partien der Franken in der 2. Bundesliga tat sich Burgstaller schwer. "Das waren jetzt zwei Spiele, da will ich nicht von einer Formkrise reden", sagte er. Die Franken holten aus den ersten beiden Spielen zwei Punkte. Am Sonntag treten sie in Braunschweig an.