20.02.2017

Arzberg. Der Nachwuchs des englischen Zweitligisten FC Fulham hat durch den Finalsieg gegen Slavia Prag das internationale U14-Hallenfußball-Turnier des SC Arzberg gewonnen. Für den Gastgeber blieb nur den letzte Platz, die SpVgg SV Weiden landete auf Rang acht.

0:0 gegen FC Bayern

Das 0:0 des SC Arzberg gegen die U14 des FC Bayern München war der emotionale Höhepunkt des 10. Internationalen Fichtelgebirgs-Cups, zu dem der SC Arzberg in die Dreifachturnhalle eingeladen hatte. Jede Abwehraktion der Gastgeber wurde von den Zuschauern in der voll besetzten Halle frenetisch bejubelt. Vor allem der Torhüter des SC Arzberg glänzte mit einigen tollen Paraden. Doch das blieb der einzige Punktgewinn der Oberfranken, die nach dem 1:3 im Platzierungsspiel gegen die "Lifa Academy London" den zehnten und damit letzten Platz belegten.Auf Rang acht landete die U14 der SpVgg SV Weiden, die das Platzierungsspiel gegen die slowakische Mannschaft des AS Trencin mit 2:3 verlor. In den Gruppenspielen kam Weiden zu einem Sieg, dem 3:2 gegen das Team der "Life Academy" aus London. Gegen den späteren Turniersieger FC Fulham unterlagen die Weidener mit 0:4.Die starken U14-Mannschaften aus England und Tschechien drückten dem Turnier ihren Stempel auf, daran konnten auch die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern München und des FC Augsburg nichts ändern. Die U14 des FC Bayern wurde Fünfter nach dem 4:3 nach Neunmeterschießen gegen den FC Augsburg.Der Turniersieg ging an den FC Fulham, der schon mehrmals in Arzberg zu Gast war. Im Finale stand es gegen Slavia Prag nach der regulären Spielzeit 0:0. Im Neunmeterschießen war Fulham die glücklichere Mannschaft und traf zwei Mal. Dritter wurde der FC Zbrojovka Brünn, der sich im "kleinen Finale" klar mit 3:0 gegen den FC Liverpool durchsetzte.