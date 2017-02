Sport BY Bayern

Winkelhaid. Der Handballbezirk Ostbayern und seine 84 Vereine haben mit rückläufigen Mannschaftszahlen zu kämpfen. Dies wurde beim Bezirkstag im mittelfränkischen Winkelhaid angesprochen. Neben Neuwahlen standen auch zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Gerd Tschochohei, Präsident des Bayerischen Handballverbandes, hob in seiner Rede die Bedeutung der kleinen Vereine in der Ausbildung der Nationalspieler hervor. "In der Europameister-Mannschaft 2016 standen fünf Bayern", freute sich der BHV-Präsident.

Span verabschiedet

In ihren Fachreferaten gingen BHV-Vizepräsidentin Bieswanger auf die Förderung des Fair-Play-Gedankens sowie die Bedeutung des Mädchenhandballs ein. Tschochohei zeigte neue Wege zur Bekämpfung des Schiedsrichtermangels auf. "Geld pfeift keine Spiele", sagte Tschochohei. Deswegen solle künftig statt reiner Geldstrafen die Androhung von Punktabzügen für die am höchsten spielende Mannschaft eines Vereins bei einer Nichterfüllung der Schiedsrichter-Sollzahlen eingeführt werden. Zusätzlich würden künftig Vereine belohnt, deren Schiedsrichter mehr Spiele als gefordert leiten würden. Als Meilenstein wertete der Präsident die anstehende Einführung des digitalen Passwesens.Bezirksvorsitzender Werner Guzik nannte den der Rückgang der Mannschaften um jährlich etwa 3,5 Prozent in den vergangenen drei Jahren "besorgniserregend". Dieser Trend sei durch die jüngsten Erfolge der Nationalmannschaft zwar gestoppt worden. Doch die Vereine seien immer stärker gefordert, über Schulkooperationen neuen Nachwuchs zu gewinnen und zugleich ihre Trainer zu qualifizieren. "Insgesamt haben wir zu wenig Mannschaften in den Leistungsligen. Wir sollten alles daran setzen, Jugendlichen ein höheres Spielniveau zu bieten", sagte Guzik. Als Ritterschlag wertete er die Vergabe der EM-Qualifikation der U19-Juniorinnen von 17. bis 19. März nach Regensburg.Von einem erfreulichen Überschuss von über 38 000 Euro berichtete Kassier Karl Span. Für ihn war es nach 18 Jahren in dieser Funktion der letzte Bericht als Finanzverantwortlicher. Bezirksvorsitzender Werner Guzik schlug Span zur Wahl zum Ehrenmitglied des Bezirks Ostbayern vor. Die Versammlung folgte diesem Vorschlag. Auch Ehrenmitglied Anna Weinberger, zuletzt als Frauen-Referentin Ostbayerns tätig, wurde nach über 45-jähriger Tätigkeit gebührend verabschiedet. Zudem gab es weitere zahlreiche Ehrungen.Bei den Neuwahlen wurden Bezirksvorsitzender Werner Guzik (FC Schwarzenfeld) sowie Stellvertreter Robert Torunsky (Talentförderung, HG Amberg) wiedergewählt. Dieter Jaretzke (DJK Erlangen) bleibt Vorsitzender des Bezirkssportgerichts, Lothar Rauscher (HC Forchheim) stellvertretender Bezirksvorsitzender, Spieltechnik. Neue Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden sind Thomas Liebel (Finanzen, TV Altdorf), Georg Wittmann (Lehre, FC Neunburg vorm Wald) und Maximilian Schaller (Jugend, HG Amberg).