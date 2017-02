Sport BY Bayern

08.02.2017

Sepp Herbergers Weisheit besagt, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert. Das Pokalspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg erfährt dagegen seinen Höhepunkt erst weit nach dem Abpfiff in den Katakomben der Allianz-Arena. In den Hauptrollen: Philipp Lahm und Uli Hoeneß - unweit voneinander entfernt.

Bosse verstimmt Am Tag nach dem großen Lahm-Beben schlugen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge versöhnliche Töne an. Sie versuchten aber auch nicht, ihre Verwunderung über den Alleingang des Kapitäns zu verbergen. "Für Philipp bleibt die Tür beim FC Bayern offen. Ich kann mir vorstellen, dass er eines Tages für uns arbeitet", sagte Hoeneß der Funke-Mediengruppe. Die Überraschung der Bekanntgabe sei für den wiedererstarkten Bayern-Boss eine Marginalie und Lahm genieße nach wie vor "unseren größten Respekt". Hoeneß wollte mit seinen Aussagen nach dem Spiel lediglich die "Regeln des Miteinanders" einhalten.



Lahm habe Rummenigge bereits am Freitag abgesagt, und am Mittwoch wollten beide Parteien besprechen, "wie wir weiter verfahren". Rummenigge äußerte sich auf der Vereinshomepage: "Wir sind überrascht über das Vorgehen Philipp Lahms und seines Beraters. Wir sind davon ausgegangen, dass es eine gemeinsame Erklärung geben wird." Hoeneß gestand, dass es im Aufsichtsrat "kontroverse Diskussionen" über Lahms Zukunft gegeben habe. "Bei uns sitzen Dax-Vorstände im Aufsichtsrat. Für die kommt nicht infrage, dass jemand ohne Berufserfahrung im Vorstand anfängt." (fle)

München. Der mitunter langweilige 1:0-Erfolg des Favoriten riss niemanden von den Sitzen. Ganz anders das Spektakel, das sich nach der Begegnung im Bauch der Allianz-Arena abspielte. Unmittelbar nach Spielschluss tummelte sich bereits eine große Horde Journalisten in der Mixed Zone. Kameras werden positioniert, die Mikrofone in vorderster Front aneinandergereiht, Smartphones in den Selfie-Stick gespannt, Zettel und Stift sind bereits gezückt: Alle warten auf das Statement eines Akteurs: Phillip Lahm. Mitte der ersten Halbzeit vermeldet die "Sport Bild" exklusiv: "Phillip Lahm beendet seine Karriere und wird auch nicht Sportdirektor bei den Bayern."Ein paar Meter weiter wird Bayern-Präsident und seit Montag auch wieder Aufsichtsratsvorsitzender Uli Hoeneß damit konfrontiert. "Mir hat Philipp nichts mitgeteilt, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen." Angeblich hätte Lahm die Verantwortlichen, und zu den denen zählt Hoeneß nunmal, nach der Aufsichtsratssitzung am Montagabend informiert. "Das ist mit Sicherheit falsch. Denn unsere Sitzung dauerte bis 21 Uhr und da war die 'Sport Bild' längst in Druck", reagierte Hoeneß dünnhäutig. Derweil wurde die wartende Journalistenschar unweit entfernt immer ungeduldiger, als Thomas Müller breit grinsend an ihnen vorbeimarschierte: "Er kommt ja gleich." In der Tat kam Lahm kurze Zeit später durch die Tür aus dem Kabinentrakt. In der Hand einen riesigen Blumenstrauß, den er anlässlich seines 500. Einsatzes für die Bayern gegen Schalke am Wochenende erhalten hatte, und flankiert von den FCB-Presseverantwortlichen Dieter Nickles und Hans-Peter Renner. Dieses ungewöhnliche Aufgebot ließ vermuten, dass etwas Außergewöhnliches folgen wird."Ich wollte die gestrige Aufsichtsratssitzung noch abwarten, damit wirklich alle Bescheid wissen. Ich habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen", sagte Lahm in unzählige Aufnahmegeräte. Er interpretiere seinen Führungsstil in der Mannschaft so, in jedem Training und in jedem Spiel alles zu geben. "Das bin ich in dieser Saison noch bereit zu leisten. Aber nicht mehr darüber hinaus", führte er als Hauptgrund seines überraschenden Komplett-Rücktritts an.Bliebe noch die Frage nach dem Posten des Sportvorstands beziehungsweise des Sportdirektors, der seit dem Rücktritt von Matthias Sammer vakant ist und über den er mit Hoeneß, Rummenigge und Co. bereits verhandelt hatte. Zumindest darin waren sich Hoeneß und Lahm einig. "Am Ende der Gespräche habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um beim FC Bayern als Verantwortlicher einzusteigen. Somit bin ich ab dem Sommer Privatier."Und was sagt Hoeneß zur Absage des Wunschkandidaten? "Wir werden definitiv am 1. Juli 2017 einen Sportdirektor oder Sportvorstand bei uns installieren. Bisher haben wir nur mit Philipp gesprochen. Erst wenn diese Konstellation nicht zustande kommen sollte, machen wir uns Gedanken über andere Namen." Kaum hatte Hoeneß diese Aussage getätigt, geisterte der Name Max Eberl, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, durch die Allianz-Arena. Es bleibt spannend, wie sich diese "Wer- hat-was-wann-wo-gesagt-und-gewusst"-Posse weiterspinnt. Willkommen zurück beim FC Hollywood.