25.04.2017

Dem TSV 1860 München droht mal wieder der Sturz in die 3. Liga. Investor Hasan Ismaik will den "Löwen" selbst im Fall X weiter zur Seite stehen: "Ich werde meinen Traum, die Löwen wieder zu einer großen Nummer zu machen, niemals aufgeben."

München. "Zam Hoid'n" - das Motto des TSV 1860 München will Hasan Ismaik vorleben. Selbst im Fall des Abstiegs aus der 2. Fußball-Bundesliga will der jordanische Investor die "Löwen" weiter unterstützen. Ismaik schrieb am Dienstag gerichtet an die Fans: "Wie geht es im ungünstigsten Fall X eigentlich beim TSV 1860 weiter? Diesbezüglich kann ich Euch sagen: Ich werde meinen Traum, die Löwen wieder zu einer großen Nummer zu machen, niemals aufgeben." Ismaik beteuerte: "Selbst wenn wir absteigen sollten, wovon ich nicht ausgehe, würde ich an Eurer Seite bleiben. Ich lasse 1860 nie mehr los. Ich habe eine Verantwortung gegenüber Euch."Vier Spieltage vor Schluss liegen die Münchner nur auf dem 15. Platz der Tabelle. Sie sind punktgleich mit dem FC Erzgebirge Aue, der mit 33 Zählern auf Relegationsrang 16 liegt. Seit mittlerweile vier Partien konnten die "Löwen" nicht mehr gewinnen.Vor dem Duell am Sonntag gegen Aufstiegsaspirant Braunschweig will der umstrittene Ismaik in München viele Gespräche führen und "und auch den Spielern die Augen öffnen, was es heißt, für 1860 kämpfen zu müssen. Wir werden gemeinsam bis zum letzten Atemzug alles geben, um diesen wunderbaren Klub zu retten. Die Spieler haben eine riesengroße Verpflichtung gegenüber dem Verein, den Fans, Mitarbeitern im Klub und der Stadt München." Der neue 1860-Geschäftsführer Ian Ayre hatte zuvor dem "Münchner Merkur" und der "tz" in einem Interview gesagt, dass das Verpassen des Klassenverbleibs ein "Desaster epischen Ausmaßes" wäre. Die kommenden Partien seien Endspiele. "Wir haben jetzt noch vier Spiele, die man sich wie ein Pokal-Finale vorstellen muss", erklärte der Engländer in einem Interview der "Bild". Ayre selbst besitzt auch für die 3. Liga einen Vertrag bei den Münchnern.