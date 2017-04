Sport BY Bayern

27.04.2017

2

0 27.04.2017

München. Julian Weigl, der gebürtige Rosenheimer in Diensten von Borussia Dortmund, kam auch kurz vor der Bus-Abfahrt zum Flughafen noch immer nicht aus dem Grinsen raus. "Sicherlich hatten wir heute auch Glück. Wenn ich nur an die Chance von Robben denke, als 'Manni' Bender den Ball mit der Fußspitze auf der Torlinie noch an den Pfosten lenkt." Ein dritter Gegentreffer wäre des Guten zu viel und irreparabel gewesen. Dennoch sprach auch der Ex-"Löwe" von einem verdienten Einzug ins Pokalfinale. "Der Anschlag auf den Teambus, das Aus in der Champions-League gegen Monaco. Wie wir als Mannschaft zusammengerückt sind, ist unbeschreiblich. Diese traumatischen Erlebnisse haben uns so zusammengeschweißt. Und wir schaffen es jetzt, diesen Teamspirit auf den Platz zu bringen. Jetzt wollen wir natürlich den Pott holen."