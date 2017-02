Sport BY Bayern

Fürth. Für die jungen Laufsportler der DJK Weiden hat sich der Start bei den nordbayerischen Meisterschaften ausgezahlt. Sie kehrten mit drei Medaillen, davon zwei goldene, aus Fürth in die Max-Reger-Stadt zurück.

Die Halle der LAC Quelle Fürth war Austragungsort für die "Nordbayerische" der Leichtathleten unter 20 Jahren. Erstmals durften die E-Kader-Athleten Anna Braun, Milan Uzman und Benjamin Schindler, alle Jahrgang 2004, starten. Krankheitsbedingt musste Teamkaderkollege Aaron Mutterer passen. Quentin Uzman, Jahrgang 2002, verstärkte die Truppe als erfahrener Läufer und legte mit dem Sieg im ersten Lauf über 800 Meter der M15 die Messlatte hoch. Die Zeit von 2:11 Minuten reichte für Gold.Mit Hochspannung erwartet wurden die Wettbewerbe der 13-Jährigen. Vom Start weg ging Benjamin Schindler in die Führungsposition, dicht gefolgt von Milan Uzman, der das hohe Tempo über 34 Sekunden auf der ersten Runde beherzt annahm. Das restliche Läuferfeld spielte in diesem Favoriten-Duell keine Rolle. In Runde drei verschärfte Schindler das Tempo, konnte aber dem Konter von Milan Uzman nicht widerstehen, der den Vorsprung auf vier Sekunden bis ins Ziel ausbaute. Mit 2:36 Minuten und persönlicher Bestzeit sicherte sich Uzman seinen ersten nordbayrischen Meistertitel, dicht gefolgt von Schindler, der mit Silber auch zufrieden war.Im letzten Rennen des Tages zeigte Anna Braun ihr Talent erstmals auf großer Bühne. In einem großen Starterfeld (15 Teilnehmerinnen) setzte sie sich im umkämpften Mittelfeld fest. Sie musste erst auf der letzten Runde dem hohen Tempo Tribut zollen und zwei Plätze abgeben. Mit ihrem neunten Platz und persönlicher Bestzeit zeigte sie sich zufrieden und erntete Lob und Anerkennung für ihren Trainingsfleiß. Siegerin der W13 wurde Kristin Krug vom LAV Hersbruck in 2:30 Minuten.Als Höhepunkt des Tages aus Oberpfälzer Sicht sind die Goldmedaillen von Kathrin Fehm, ESV Amberg, bei der weiblichen U20 zu werten. Fehm dominierte auf den Distanzen über 60 und 200 Meter Sprint.