12.05.2017

Im letzten Heimspiel wollen die "Löwen" den Sack zumachen. Gegen den VfL Bochum setzen sie auf Emotionen, Intelligenz und lautstarke Fans.

München. Von Punkte-Hochrechnungen im Abstiegskampf hält Vitor Pereira nichts. Und darum möchte der Portugiese vor dem letzten Heimspiel der Saison an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum auch nicht darüber spekulieren, ob dem TSV 1860 München ein Sieg zur Rettung in der 2. Fußball-Bundesliga reichen könnte. "Am Ende des Spiels können wir rechnen", antwortete Pereira am Freitag. Fest steht für ihn jedoch: "Es geht um drei wichtige Punkte."Mit zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 gehen die "Löwen" in die letzten zwei Spieltage. Und Pereira vertraut lieber auf das, was er beeinflussen kann, nämlich den Auftritt seiner Mannschaft. Die zuletzt gezeigten Leistungen geben ihm ein gutes Gefühl. "Die Mannschaft ist stark im Moment, sie ist selbstbewusst und taktisch gereift", sagte der Trainer. Sein Team spiele seit einem Monat sehr gut, zuletzt stimmte beim 2:1 in Dresden endlich auch das Resultat. "Siege bringen immer Selbstvertrauen mit sich", so Pereira. Er bangt noch um den Einsatz des angeschlagenen Abwehrspielers Felix Uduokhai (muskuläre Probleme). Die "Löwen" rechnen mit mehr als 40 000 Zuschauern in der Allianz-Arena. "Ich hoffe, dass uns die Fans genauso überragend unterstützen wie zuletzt beim Heimspiel gegen Braunschweig", sagte Offensivspieler Stefan Aigner.Pereira rechnet mit einem emotionalen Nachmittag. Seine Spieler müssten mit Leidenschaft und Willenskraft auftreten, aber auch mit Intelligenz. Für die Bochumer, die mit 41 Punkten einen Mittelfeldplatz einnehmen, geht es nicht mehr um entscheidende Zähler. Der VfL spiele ein ähnliches System wie 1860, bemerkte Pereira. "Wir werden das Spiel mit großer Verantwortung angehen", versprach er. Auf ein Endspiel in einer Woche in Heidenheim wollen es die "Löwen" nicht ankommen lassen.