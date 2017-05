Sport BY Bayern

Der FC Ingolstadt will auch nach dem Abstieg in die 2. Liga seinen Kader weitgehend beisammen halten. Die "Hausaufgaben" diesbezüglich seien gemacht, versicherte Manager Gärtner. Beim Thema direkter Wiederaufstieg bleiben die Vereinsbosse zunächst vorsichtig.

Chance für Jugend

Wir haben Respekt vor der Qualität der 2. Bundesliga und werden dort erstmal ankommen und uns wieder zurechtfinden müssen. Peter Jackwerth

Ingolstadt. Der FC Ingolstadt hofft trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga auf den Verbleib der meisten seiner Spieler, bleibt in punkto direkter Wiederaufstieg aber zunächst vorsichtig. "Wir wollen im Sommer den Umbruch so gering wie möglich halten", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner am Montag.Er zählte auf, dass außer den nach Brasilien zurückkehrenden Roger sowie Lukas Hinterseer und Anthony Jung alle Ingolstädter Profis Verträge für die 2. Liga haben. "Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht", meinte Gärtner.Trotz der laufenden Kontrakte gelten Spieler wie Pascal Groß, Dario Lezcano oder Marcel Tisserand aber als Kandidaten für einen Wechsel. "Die Weichenstellung für die kommende Saison beginnt jetzt. Daher werden wir entsprechende Gespräche führen", kündigte Gärnter an.Darüber hinaus kommt im Sommer Junioren-Nationalspieler Phil Neumann vom FC Schalke 04; er unterschrieb für drei Jahre bis 2020. Zudem rechnet Gärtner mit der Rückkehr der ausgeliehenen Hauke Wahl (Heidenheim) und Thomas Pledl (Sandhausen) und kündigte an, Spieler aus der eigenen Jugend in den Profi-Kader hochzuziehen.Der Manager machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über den Abstieg nach zwei Jahren Bundesliga und sagte, dass er natürlich so bald wie möglich wieder zurück in die Belétage des deutschen Fußballs wolle. Kapitän Marvin Matip, der nach dem vorentscheidenden 1:1 am Samstag beim SC Freiburg seinen Verbleib in Ingolstadt angekündigt hatte, hatte schon am Wochenende von einer schnellen Rückkehr gesprochen. "So will ich mich nicht verabschieden", sagte er. Im Gegensatz zum emotionalen Abwehrchef der Schanzer gab sich Vereinsboss Peter Jackwerth bei dem Thema vorsichtiger. "Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um Saison-Ziele zu formulieren", sagte der Vorstandsvorsitzende auf der Vereins-Homepage. "Nur so viel vorweg: Wir haben Respekt vor der Qualität der 2. Bundesliga und werden dort erstmal ankommen und uns wieder zurechtfinden müssen."Generell sehen sich die Ingolstädter dabei gut aufgestellt. "Wir hatten einen wahnsinnigen Zusammenhalt in den letzten Wochen und Monaten. Das macht Mut für die Zukunft", sagte Gärtner. Auch Jackwerth meinte, dass zumindest wirtschaftlich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison in der 2. Liga gegeben seien. "Nachdem wir aufgestanden sind und uns geschüttelt haben, werden wir die neue Aufgabe mit großem Tatendrang und hoher Motivation angehen."