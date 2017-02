Sport BY Bayern

07.02.2017

Die Bayern ziehen mit einem ungefährdeten 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Doch während der Partie sickert die Nachricht durch, die das Geschehen auf dem Rasen zur Nebensache werden lässt.

Thiago zentrale Figur

Zittern am Schluss

München. Wie die "Sport Bild" und "Sport1" am Dienstagabend berichteten, löst Kapitän Philipp Lahm im Sommer 2017 seinen noch ein Jahr länger datierten Vertrag beim FC Bayern auf und beendet seine Fußballer-Karriere. Auch für den derzeit vakanten Sportdirektor-Posten, für den Lahm seit geraumer Zeit gehandelt wird, steht er den Berichten zu Folge nicht zur Verfügung. Nach der Partie verkündete Lahm dann in der Mixed-Zone vor Dutzenden Medienvertretern seinen Entschluss. Dagegen wirkte Uli Hoeneß, Präsident und neuer Chef des Aufsichtsrates, von Lahms Statement überrumpelt und wollte von Vereinsseite aus nichts bestätigen. (mehr dazu in der Donnerstagsausgabe).Die Achtelfinal-Partie im DFB Pokal war eine klare Angelegenheit für den FC Bayern. Die für ihre Darbietungen derzeit stark in der Kritik stehende Ancelotti-Elf hatte mit erschreckend schwachen Wolfsburgern keine Probleme. Douglas Costa sorgte früh mit einem abgefälschten Schuss aus 19 Metern für den Siegtreffer (18.). Dass die Bayern in ihren Aktionen sicherer wirkten, schneller kombinierten und weniger konteranfällig waren als noch gegen Schalke, ließ sich allein an einem Rückkehrer festmachen: Thiago. Der Spanier, der für den glücklosen Thomas Müller in die Startelf gerückt war, war an jedem Angriff beteiligt. Egal ob über links, über rechts oder durch das Zentrum: Der Zauberfuß hatte stets seine Finger im Spiel.Und in der Defensive verliehen Mats Hummels und Javi Martinez dem wackeligen Konstrukt wieder etwas mehr Stabilität. Sicher im Stellungsspiel und mit klugen Pässen im Aufbauspiel erstickten sie etliche Kontersituationen für die Wolfsburger im Keim. Wobei die Gäste nur selten so etwas wie Gefahr versprühten. Wenn die Bayern-Defensive überhaupt einmal in Bedrängnis geriet, dann nach einem schlampigen Abspiel von Arturo Vidal in die Füße des Gegners - davon hatte der Chilene einige parat. Auf der Gegenseite versäumten es die Bayern, frühzeitig für eine deutlichere Führung zu sorgen: Thiago per Kopf (50.), Alaba aus der Distanz (52.) oder Lewandowski aus kurzer Entfernung (56.) verpassten den zweiten Treffer. Besonders im zweiten Abschnitt brachen die Hausherren immer wieder über die Flügelflitzer Costa und Robben durch und stürzten hilflose Gäste von einer Verlegenheit in die nächste.Der fahrlässige Umgang mit den Einschussmöglichkeiten sollte sich kurz vor Schluss fast noch rächen. Der eingewechselte Malli scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position an Manuel Neuer (83./84.). Ein Remis wäre für Gäste aber sehr schmeichelhaft gewesen.