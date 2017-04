Sport BY Bayern

27.04.2017

16

0 27.04.201716

Triple? Weg. Double? Weg. Nach dem Aus im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund regiert beim FC Bayern eine Mischung aus Wut, Schock und Enttäuschung. Philipp Lahm hatte sich sein Karriereende anders vorgestellt.

Eleganter Franzose

Melancholischer Abgang

So ist es. Da werden Sie von mir keine andere Meinung hören. Philipp Lahm zu einem möglichen Aufschub seines Karriereendes

München. Ausgerechnet "Mister Zuverlässig" patzt im wichtigsten Spiel der restlichen Saison des FC Bayern München. Es läuft die 75. Spielminute, der FC Bayern musste kurz zuvor das 2:2 hinnehmen und versäumte es vorher mehrmals, das eigene dritte Tor nachzulegen. Arturo Vidal spielt den Ball zu Philipp Lahm. Ballannahme, Ballverarbeitung, sicheres Weiterleiten zu einem Mitspieler - aufgrund der taktischen Anordnung heißt der Abnehmer von Lahm-Pässen in vielen Fällen Arjen Robben. Doch der Niederländer ist in dieser 75. Minute nicht dort, wo er sich sonst aufhält. Lahm wirkt irritiert, gerät ins Straucheln, der Ball tänzelt zwischen seinen Füßen hin und her - Lahms bester Freund will in dieser Szene einfach nicht gehorchen.Der Bayern-Kapitän kommt ins Stolpern, verliert den Ball an Dortmunds Marco Reus und Raphael Guerreiro. Der BVB fährt einen mustergültigen Konter, an dessen Ende Ousmane Dembélé, dieser hochbegabte, aber oft noch zu fahrige junge Franzose, die Kugel nach einem letzten Haken wunderschön mit links in den Winkel zirkelt. 3:2 für Dortmund - das Ticket zum Pokalfinale am 27. Mai gegen Eintracht Frankfurt.Nach der Partie wirkte Lahm in der Mixed-Zone entsprechend geknickt. Normalerweise hätte er eine der der Bayern-DNA injizierten Floskeln "Weiter, immer weiter", "Diese Niederlage haut uns nicht um, das nächste Mal schlagen wir zurück" von sich gegeben und wäre trotzig von dannen gestapft. Doch für Philipp Lahm wird es kein nächstes Mal geben. Die Pokalpleite war sein letztes großes Spiel.Seine Karriere endet somit am 34. Spieltag - gegen den SC Freiburg. Relativ schlicht für eine so grandiose Karriere. In seinen Träumen, hätte Lahm sich sein Karriereende malen dürfen, hätte er neben der Meisterschale einen Henkelpott und den DFB-Pokal mit ins Hotelbett nach der letzten großen Sieges-Sause genommen. Stattdessen sagte Lahm, ungewohnt leise mit müdem und leerem Blick: "Das ist bitter. Sehr bitter. Wir hatten die Möglichkeiten, höher in Führung zu gehen. Dann kassieren wir das 2:2 und dann mache ich den blöden Fehler zum 2:3. So scheidet man aus." Da half auch der Trost von TV-Experte Mehmet Scholl nicht, der Lahm kurz zuvor geadelt hatte: "In 75 Prozent deiner Spiele warst du überragend. In den restlichen 25 Prozent Weltklasse."Ein Reporter wollte von Lahm wissen, ob es denn eine Überlegung für ihn sei, sein Karriereende um ein Jahr nach hinten zu verschieben. Getreu dem Motto: "So kann ein Philipp Lahm doch nicht aufhören." Aber der ewig liebe und stets besonnene Musterschüler blieb auch hier wohlüberlegt, fast staatsmännisch, nur in seiner Art ungewohnt wehmütig-melancholisch: "So ist es. Da werden Sie von mir keine andere Meinung hören." Dann ging er dahin. Den Kopf gesenkt. Mit einem Schulterzucken in Verbindung mit hochgezogenen Augenbrauen, das in Bayern für die Worte steht: "Ja mei. So is' es halt."