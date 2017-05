Sport BY Bayern

Kulmbach. Mit dem 2:0 beim ATS Kulmbach landete der SV Poppenreuth den zweiten Sieg in Serie in der Bezirksliga Oberfranken Ost. Poppenreuth hatte die Partie in der ersten Hälfte sicher im Griff und durch Olah auch die ersten guten Möglichkeiten. Beim ersten Abschluss verzog er knapp, beim zweiten Versuch scheiterte an ATS-Keeper Cukaric. Nach 20 Minuten ging die Steinwald-Elf in Führung, als Prochazka einen weiten Einwurf verlängerte und Sladecek völlig ungedeckt aus elf Metern einnetzen konnte. Kulmbach kam nur selten vor das Poppenreuther Gehäuse und versuchte sein Glück mit Schüssen aus der zweiten Reihe, die aber ihr Ziel zumeist weit verfehlten.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den wenigen Zuschauern ein komplett anderes Bild. Kulmbach war nun spielbestimmend und hätte innerhalb von 15 Minuten einen sicheren Vorsprung herausschießen können. Adam traf mit einem Schuss aus 20 Metern nur die Latte, sein Kopfball und ein Heber von Löhrlein landeten auf dem Tornetz, Nacak und Knapp scheiterten alleine vor dem Tor an SV-Torhüter Repcik. Erst in den Schlussminuten schaffte es Poppenreuth, sich wieder etwas zu befreien und kam noch zu zwei Möglichkeiten. Eine davon nutzte Sladecek in der Schlussminute, als er einen Ball in bester "Robben-Manier", nur mit rechts, im langen Eck versenkte. Insgesamt steht ein etwas glücklicher Sieg für den SV Poppenreuth.ATS Kulmbach: Cukaric, Pauli, Carl, Nacak, Adam, Knapp, Löhrlein (83. Barth), Günther, Buchta, Dippold, MaiserSV Poppenreuth: Repcik, Polom, Sticht, Olah, Gonsior, Prochazka, Andel (56. Tesic), Peroutka, Krupicka, Plachy, SladecekTore: 0:1 (20.) David Sladecek, 0:2 (90.) David Sladecek - SR: Daniel Hofmann (Gefrees) - Zuschauer: 60